    Pastor Rocha: el comediante que desafía la fe evangélica y que cierra una semana del humor en Viña que fue de menos a más

    Su personaje se ha convertido en fenómeno viral y ha recibido fuertes críticas de algunos representantes del credo evangélico. En su rutina, se ríe de los pecados del culto y, según rutinas previas, alude incluso a figuras como el presidente electo José Antonio Kast.

    Por 
    Felipe Alcafus
    El cierre del humor en el Festival de Viña del Mar 2026 quedará en manos de Santiago Endara, quien se presentará por primera vez en el escenario de la Quinta Vergara en su personaje como Pastor Rocha. Será este viernes 27 de febrero.

    El comediante chileno-ecuatoriano ha ganado gran visibilidad por su presencia en redes sociales y su incursión en el mundo del stand up comedy, con rutinas que nacen desde una controversial sátira religiosa.

    ¿Quién es el Pastor Rocha?

    Santiago Endara nació en Ecuador, hijo de padre ecuatoriano y madre chilena. Llegó por primera vez a Chile a los nueve años, regresó durante su adolescencia y finalmente se estableció de forma definitiva a los 18 años.

    Endera ha comentado en diferentes instancias que su acercamiento a la religión nace del encuentro de su padre con la fe que, tras difíciles episodios de violencia intrafamiliar, logró transformar sus vidas.

    Durante al menos siete años ha desarrollado tanto su labor religiosa como su carrera en el humor. En el escenario, Pastor Rocha es un predicador exagerado, carismático y confrontacional, que utiliza un lenguaje pentecostal como hilo conductor de una serie de temas contingentes.

    Endara posee una formación de cuatro años en teología, la base académica que le permite distinguir su labor religiosa de la humorística, pero además, estudió comercio exterior, profesión que ejerció durante muchos años.

    Su personaje alcanza gran popularidad en redes sociales, principalmente desde la comunidad Es de Canuto donde a través de la sátira, aborda temas religiosos.

    Su ascenso al Festival de Viña

    El fenómeno Pastor Rocha comenzó en plataformas digitales, donde realizaba parodias sobre cultos, pastoreo y vida evangélica comenzaron a viralizarse rápidamente.

    Su estilo irreverente, basado en experiencias reales, le permitió conectar con diversos públicos, incluyendo personas ajenas al mundo religioso.

    Su masificación lo ha puesto en la mira de la esfera humorística, donde los clips de redes sociales se terminaron convirtiendo en rutinas de stand up, que se han realizado en una larga lista de locales.

    Paralelamente, ha participado en podcast y programas de entrevistas que suman millones de visualizaciones. En diciembre, fue galardonado como “Mejor Comediante” en los premios Copihue de Oro y hoy, se prepara para conquistar al “monstruo” de la Quinta Vergara.

    De adherentes a detractores

    Pese a su rotundo éxito en el medio, el ascenso del Pastor Rocha no ha estado exento de detractores. Sectores conservadores de la iglesia evangélica han manifestado un profundo rechazo hacia su trabajo.

    En múltiples oportunidades la comunidad protestante lo han acusado de banalizar la fe y burlarse de lo sagrado. Líderes religiosos han criticado que utilice la investidura pastoral para parodiar situaciones de culto.

    Ante esto, el comediante ha defendido su postura señalando que su humor es una forma de desarmar tensiones y criticar los abusos de poder dentro de las congregaciones.

    Otro de sus detractores fue el deportista Sammis Reyes tras una polémica generada por una broma que realizó el comediante sobre el embarazo de su pareja, Emilia Dides.

    Por medio de un vido Endara, en su personaje, se autodenominó como el “padrastro” del bebé y se refirió a Reyes como el “Goliat de Meiggs”. La reacción del exjugador de la NFL fue inmediata, afirmando que se había “pasado de la raya”.

    El desafío de cerrar el humor en Viña

    Con una identidad construida entre la religión y el escenario el comediante viral, Pastor Rocha, enfrentará el mayor desafío de su carrera: conquistar a la Quinta Vergara.

    Su presentación no solo marcará el cierre del bloque de comedia del certamen, sino también la llegada de una propuesta poco habitual en el festival donde la fe y el humor conviven en una misma rutina.

    Este viernes se presentará en una noche dominada por el género urbano con artistas como Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J.

    FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO Oscar Guerra

    En su rutina, utilizará un apoyo visual y se reirá de las grandes secuencias del credo evangélico, como las mujeres que entran en trance cuando están en culto religioso.

    Según lo que ha mostrado en presentaciones anteriores, su performance también salpica lo contingente, al mencionar a figuras como el presidente electo José Antonio Kast. Son menciones sutiles, pero que forman parte de su relato relativo a lo religioso.

    Su presentación coronará una semana de humor en la Quinta Vergara que fue de menos a más, a partir de un show irregular de Stefan Kramer el domingo 22, para luego encontrar mejores rumbos con momentos como los obsequiados por Esteban Düch y Piare con P.

