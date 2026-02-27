Estos son los artistas que se presentan el viernes en la última noche del Festival de Viña 2026
El 27 de febrero cuenta con cuatro invitados en su programación, para dar cierre a la actual edición del evento viñamarino.
Este viernes llega la sexta y última noche del Festival de Viña del Mar 2026, que a diferencia de las anteriores jornadas, cuenta con cuatro números principales en su programación.
Los invitados reúnen música y humor, que se presentan ante el público junto a la conducción de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.
Artistas del Festival de Viña hoy
La parrilla del Festival de Viña 2026 indica que hoy, viernes 27 de febrero, se presentan los siguientes artistas:
- Paulo Londra
- Pastor Rocha
- Pablo Chill-E
- Milo J
El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de Mega y de forma online mediante la plataforma Disney+.
