Estos son los artistas que se presentan el viernes en la última noche del Festival de Viña 2026. Foto referencial

Este viernes llega la sexta y última noche del Festival de Viña del Mar 2026, que a diferencia de las anteriores jornadas, cuenta con cuatro números principales en su programación.

Los invitados reúnen música y humor, que se presentan ante el público junto a la conducción de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Artistas del Festival de Viña hoy

La parrilla del Festival de Viña 2026 indica que hoy, viernes 27 de febrero, se presentan los siguientes artistas:

Paulo Londra

Pastor Rocha

Pablo Chill-E

Milo J

El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de Mega y de forma online mediante la plataforma Disney+.