La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    El Deportivo

    Con un cambio en la ofensiva: la formación que alista Fernando Ortiz en Colo Colo para el Superclásico ante la U

    Los albos realizarán cambios para medirse frente a Universidad de Chile, en el estadio Monumental.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Futbol, O’Higgins vs Colo Colo. Fecha 4, Liga de Primera 2026. Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    A tan solo dos días para disputar un nuevo clásico. Colo Colo se prepara para recibir este domingo 1 de marzo en el estadio Monumental a Universidad de Chile. Un encuentro válido por la quinta fecha del campeonato nacional Liga de Primera.

    El cuadro de Macul está obligado a sumar de a tres para conseguir su cuarto triunfo en el certamen y así seguir firme en la cima de la tabla de posiciones.

    Mientras que por su parte, la U pelea por conseguir su primera victoria y además un futuro incierto de Paqui Meneghini en el alto cargo de los universitarios.

    Fernando Ortiz sigue ausente de los entrenamientos ante el nacimiento de su segundo hijo. El DT no formó parte de los trabajos este jueves, donde se saltó la conferencia de prensa de los clubes, y tampoco regresó este viernes. Sin embargo, el cuerpo técnico trabaja con el plantel y define la formación para el encuentro con los azules en su edición 199.

    Futbol, Colo Colo vs Union La Calera Fecha 3, Liga de Primera 2026. Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El once principal de los albos

    Fernando De Paul será el arquero, mientras que en la defensa contará con la presencia de Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa. En el mediocampo con Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino.

    En esta ocasión, Fernando Ortiz tendrá una variente y podrá volver a contar con Javier Correa, quien dejó atrás una contractura en su isquiotibial izquierdo y ha trabajado a la par de sus compañeros. Además, se suma a Maximiliano Romero en el ataque.

    ¿Cuándo juega Colo Colo vs Universidad de Chile por el Superclásico ?

    Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras en la edición 199 del Superclásico del fútbol chileno este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

