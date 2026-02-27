Ministro Gajardo se reúne con futuras autoridades de Justicia en medio de crisis en Gendarmería

Al mediodía de este viernes se efectuó una segunda reunión bilateral del actual ministro de Justicia, Jaime Gajardo, con el futuro titular de la cartera, Fernando Rabat, en el marco de las coordinaciones de cara al cambio de mando del 11 de marzo.

El encuentro se realizó en las dependencias del Ministerio de Justicia de calle Morandé 107, en el barrio Cívico de Santiago.

Participaron, también el futuro subsecretario de Justicia, Luis Silva, y el de Derechos Humanos, Pablo Mira.

La cita se concretó en días complejos para la cartera, ante la crisis que afecta a Gendarmería y que tiene lugar cuando el gobierno impulsa el traspaso de la institución carcelaria al Ministerio de Seguridad.

Horas antes de esta reunión, Justicia hizo entrega al Ministerio Público de antecedentes respecto a la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago la tarde del miércoles.

Reunión anterior

El 5 de febrero se efectuó el primer encuentro bilateral entre el ministro Gajardo y su sucesor.

Esa reunión se extendió por más de dos horas y en ella la autoridad saliente dio cuenta de los principales avances de gestión de la cartera durante la actual administración, así como los diversos desafíos sectoriales.