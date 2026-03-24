Protesta de estudiantes secundarios interrumpe servicio en estación Los Leones de la Línea 1 del Metro

Una protesta protagonizada por estudiantes secundarios obligó este martes a interrumpir el funcionamiento de la Línea 1 del Metro de Santiago en la estación Los Leones, luego de que un grupo de adolescentes se manifestara al interior del recinto.

De acuerdo a información preliminar, los estudiantes ingresaron al andén y se sentaron en el borde de la vía, mientras gritaban diversas consignas, en el marco de las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La acción obligó a detener completamente la circulación de trenes en ese tramo, generando una interrupción del servicio en una de las líneas más utilizadas de la capital, especialmente en horario de alta afluencia de pasajeros.

Desde Metro de Santiago informaron que la situación derivó en un procedimiento de seguridad que incluyó la suspensión de la energía en las vías.

“Por personas sentadas en el andén, tuvimos un corte de corriente en estación Los Leones. Ya restablecimos y trabajamos para mejorar la frecuencia”, señalaron desde la empresa a través de sus canales oficiales.

Hasta el momento, no se ha informado de detenidos ni de incidentes mayores asociados a la manifestación, mientras autoridades monitorean la situación para evitar nuevas interrupciones en la red de transporte.