SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Protesta de estudiantes secundarios interrumpe servicio en estación Los Leones de la Línea 1 del Metro

    Manifestantes se sentaron en el andén y gritaron consignas en contra de las recientes medidas económicas del gobierno.

    Por 
    Roberto Martínez
    Imagen referencial

    Una protesta protagonizada por estudiantes secundarios obligó este martes a interrumpir el funcionamiento de la Línea 1 del Metro de Santiago en la estación Los Leones, luego de que un grupo de adolescentes se manifestara al interior del recinto.

    De acuerdo a información preliminar, los estudiantes ingresaron al andén y se sentaron en el borde de la vía, mientras gritaban diversas consignas, en el marco de las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    La acción obligó a detener completamente la circulación de trenes en ese tramo, generando una interrupción del servicio en una de las líneas más utilizadas de la capital, especialmente en horario de alta afluencia de pasajeros.

    Desde Metro de Santiago informaron que la situación derivó en un procedimiento de seguridad que incluyó la suspensión de la energía en las vías.

    Por personas sentadas en el andén, tuvimos un corte de corriente en estación Los Leones. Ya restablecimos y trabajamos para mejorar la frecuencia”, señalaron desde la empresa a través de sus canales oficiales.

    Hasta el momento, no se ha informado de detenidos ni de incidentes mayores asociados a la manifestación, mientras autoridades monitorean la situación para evitar nuevas interrupciones en la red de transporte.

    Más sobre:ManifestaciónMetroLínea 1Los LeonesEstudiantes secundariosNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado pospone definición de comisiones legislativas y votación queda para este miércoles

    “Jamás ocuparía esa palabra”: Quiroz refuta publicación del gobierno en redes sociales que acusaba la “quiebra” del Estado

    Pasajes de buses interurbanos subirán hasta un 30% por aumento del precio del combustible

    Delincuentes asaltan sucursal de Integramédica en Mall Plaza Sur de San Bernardo

    Kast aprueba primer estado de excepción en Macrozona Sur y Alvarado dice que incidentes de violencia aumentaron 10% el último año

    Arzola debuta como ministra en el Congreso y refuerza revisión al calendario de los SLEP y cambios al SAE

    Lo más leído

    1.
    Reconstrucción megaincendio Valparaíso: Poduje anuncia suspensión de obras a cargo de constructora por “malas prácticas”

    Reconstrucción megaincendio Valparaíso: Poduje anuncia suspensión de obras a cargo de constructora por “malas prácticas”

    2.
    Corte de Santiago declara admisible querella contra Boric y Aguilera y Fiscalía deberá investigar cirugía exprés

    Corte de Santiago declara admisible querella contra Boric y Aguilera y Fiscalía deberá investigar cirugía exprés

    3.
    89% respalda fiscalizar y sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular

    89% respalda fiscalizar y sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular

    4.
    Rabat prepara fuerte cambio en reforma judicial: busca eliminar consejo de nombramientos e incorporar sorteo para supremos

    Rabat prepara fuerte cambio en reforma judicial: busca eliminar consejo de nombramientos e incorporar sorteo para supremos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Senado pospone definición de comisiones legislativas y votación queda para este miércoles
    Chile

    Senado pospone definición de comisiones legislativas y votación queda para este miércoles

    “Jamás ocuparía esa palabra”: Quiroz refuta publicación del gobierno en redes sociales que acusaba la “quiebra” del Estado

    Delincuentes asaltan sucursal de Integramédica en Mall Plaza Sur de San Bernardo

    Pasajes de buses interurbanos subirán hasta un 30% por aumento del precio del combustible
    Negocios

    Pasajes de buses interurbanos subirán hasta un 30% por aumento del precio del combustible

    Mercados cierran con señales mixtas mientras siguen el desarrollo del conflicto en Irán

    CPC y alza de la bencina: “En muchas de las actividades productivas hay contratos que permiten ajustes asociados al precio del combustible”

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    Calles repletas y estadio cerrado: la recepción a Santiago Wanderers en Valparaíso tras la Copa Libertadores Sub 20
    El Deportivo

    Calles repletas y estadio cerrado: la recepción a Santiago Wanderers en Valparaíso tras la Copa Libertadores Sub 20

    Hubert Hurkacz anuncia que deja de trabajar con Nicolás Massú: “Hemos decidido tomar caminos diferentes”

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina
    Tecnología

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista
    Cultura y entretención

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista

    Así será la edición más grande de Ch.ACO (y cómo alista su llegada a Valparaíso)

    La historia del cine chileno en la Berlinale: triunfos, glorias y mujeres fantásticas

    El sombrío diagnóstico del director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía ante la crisis global por alza de los combustibles
    Mundo

    El sombrío diagnóstico del director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía ante la crisis global por alza de los combustibles

    Trump juega al misterio y asegura que Irán le hizo un “regalo muy grande” en relación con el estrecho de Ormuz

    Irán denuncia un nuevo ataque contra la central nuclear de Bushehr

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias
    Paula

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones