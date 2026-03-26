La millonaria denuncia de Everton contra Universidad Católica tras el duelo disputado en el Claro Arena

El sábado 14 de marzo Universidad Católica tuvo una dura tarea en el Claro Arena. Por la fecha 7 de la Liga de Primera, Cristian Palacios y Lucas Soto colocaron una ventaja de dos tantos a favor de Everton antes de los 10 minutos. Sin embargo, los anfitriones reaccionaron gracias a los goles de Fernando Zampedri y Jimmy Martínez para obtener un sufrido empate 2-2. A pesar de que el duelo fue hace 12 días, se seguirá jugando, pero ahora en los escritorios del Tribunal de Disciplina producto de una denuncia ruletera por no considerar público visitante para esa jornada.

Días antes del partido, desde la UC comunicaron que no recibirían público del elenco de Viña del Mar, por lo que el compromiso se disputó esa jornada con 17.705 personas en las tribunas, todos fanáticos de la franja, los que no se fueron conformes con los dos puntos que los estudiantiles dejaron en el camino.

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Quien también compartió la molestia por el empate esa jornada fue Daniel Garnero, estratega cruzado: “Al hablar del juego, es difícil cuando planificas una cosa y en menos de 10 minutos pierdes por dos goles. Estuvimos imprecisos. Sabíamos que el rival podía salir rápido ante una pérdida, pero la perdíamos muy fácil. La verdad, el rival estuvo muy preciso. Es algo que ya nos venía pasando”.

Arriesgan una sanción de 40 millones de pesos

Afuera de la cancha, la determinación de los cruzados desató la molestia ruletera, puesto que el reglamento de la competencia establece que al menos el 5% del aforo debe ser considerado para público visitante, que en este caso eran alrededor de unas mil personas, algo que no ocurrió ese sábado. Por este motivo, Everton presentó en las últimas horas estos antecedentes ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

De resultar un fallo favorable para los Oro y Cielo, la multa que recibirá la franja es de 1.000 UF, una cifra cercana a los 40 millones de pesos.

Imagen del Claro Arena durante el duelo ante Everton el 14 de marzo. Foto: Photosport

Los próximos duelos de local

Cabe destacar que el siguiente partido de Universidad Católica será justamente como local, por la fecha 8 de la Liga de Primera 2026, en la que marchan en el cuarto lugar con 11 puntos, a cuatro del líder Colo Colo. Se enfrentarán en la precordillera contra Palestino, en un duelo pactado para el jueves 2 de abril. Cinco días después, en el mismo recinto, recibirán nada menos que a Boca Juniors, uno de los elencos más populares de Argentina, por su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El aforo visitante para estos compromisos será un tema importante.