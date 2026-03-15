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    La reactiva Católica de Garnero evita el descalabro ante Everton y logra su primer empate en el Claro Arena

    Otra vez, la UC comienza perdiendo un partido. En seis de las siete fechas le ha sucedido. Se repitió ante los ruleteros, que quedaron 2-0 arriba antes de los 10', gracias a regalos defensivos. Los tantos de Zampedri y Martínez permitieron que los cruzados sumaran. Pero no pudieron ser líderes.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La UC igualó con Everton en el Claro Arena FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La Universidad Católica modelo 2026 tiene una característica principal: es un equipo reactivo. A veces consigue remontar, a veces no. Pero el dato es significativo: en seis de las siete jornadas del Campeonato Nacional, los cruzados comenzaron perdiendo. Le volvió a suceder este sábado ante Everton, en el Claro Arena. Alcanzó a despertar, para sacar un empate (2-2). Primera igualdad jugando en el estadio nuevo.

    El equipo de Daniel Garnero tenía a la mano la oportunidad de quedar en el liderato, a la espera del resto de los partidos. La previa se vio trastocada por la baja de Tomás Asta-buruaga, quien sufrió la rotura de ligamentos. Bernardo Cerezo fue el lateral derecho titular. En el afán de fortalecer el medio, hubo cambio de esquema: 4-4-2 con rombo. Así, Matías Palavecino se instalaba detrás de los delanteros (Giani y Zampedri).

    Ni el más pesimista de los fanáticos cruzados imaginó un arranque de partido tan nefasto. Antes de los 10′, Católica ya estaba 2-0 abajo. Everton, que tenía el debut de Walter Ribonetto como entrenador (el tercero en lo que va del año), aprovechó los groseros errores defensivos del rival y sacó una ventaja tan sorpresiva como tempranera.

    En los 4′, el Chorri Palacios abrió la cuenta, definiendo ajustado tras un envío por bajo de Ramos. El mundialista Sub 20 se metió por la banda, toda vez que Cerezo dejó abierta la ventana. Al instante, el segundo golpe. Vicente Bernedo regaló un gol. Una mala salida del 1 le permite a Lucas Soto sorprender de distancia y anotar el 2-0. El partido se parecía bastante al debut cruzado contra La Serena. Los estudiantiles se han malacostumbrado a regalar goles.

    La UC estaba desencajada, con una rara mezcla entre nerviosismo e impaciencia. El movedizo Palavecino trataba de generar fútbol, a cuentagotas. Gary Medel era el único que aportaba claridad y sangre fría. A su vez, habían otras actuaciones individuales particularmente deslucidas. La defensa cruzada no irradia la seguridad de 2025 (con Garnero al mando).

    El local fue empujando, ante un visitante que se cerraba y apostó a contragolpear. No había claridad en los ataques de Católica. Recién se iluminó la ampolleta en el tiempo añadido, gracias a una pelota detenida. Córner de Palavecino y cabezazo de Fernando Zampedri, quien anotó su gol 150 por la institución.

    Uno suponía que el local iba a salir con otra energía para el complemento, luego de encontrar el descuento. Pero no. La falta de nitidez se mezclaba con cierta desidia. Garnero tampoco agitaba el avispero. Católica estaba aletargada. Se notaba la necesidad de cambios. Recién llegó en los 68′, con la entrada de Montes por el colombiano Valencia.

    Los ruleteros se empezaron a comprimir en su rancho. Esa mezquindad la agradecía la UC, en su afán de igualar. En los 73′, Jimmy Martínez colocó el 2-2 peinando el balón tras un preciso pase de Giani.

    Las intenciones cruzadas se mermaron con la expulsión de Juan Ignacio Díaz, por doble amonestación. Luego se equiparó por la insólita expulsión del mexicano Villalpando, quien le lanzó un golpe a Medel al lado del árbitro. No alcanzó el tiempo para más. Un empate que no sabe bien en la precordillera. Porque no ha dejado de ser un equipo reactivo.

    Ficha del partido

    U. Católica: V. Bernedo; B. Cerezo (86′, E. Mena), B. Ampuero, J. I. Díaz, C. Cuevas; J. Valencia (68′, C. Montes), G. Medel, J. Martínez; M. Palavecino (86′, D. Valencia); J. Giani y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

    Everton: I. González; B. Berríos, H. Magallanes, D. Oyarzún (90′, N. Montiel), V. Fernández; L. Soto (80′, S. Londoño), J. Moya (90′, N. Baeza), D. Villalpando, E. Ramos; A. Medina y C. Palacios (71′, V. Vidal). DT: W. Ribonetto.

    Goles: 0-1, 4′, Palacios, define ajustado tras centro bajo de Ramos; 0-2, 7′, Soto, remata de distancia luego de una grosera falla de Bernedo: 1-2, 45′+5, Zampedri, cabezazo tras córner de Palavecino; 2-2, 73′, Martínez, cabezazo tras pase de Giani.

    Árbitro: R. Carvajal. Amonestó a J. Valencia, Díaz, Martínez, Medel (UC); Medina, González (E). En los 84′, expulsa a Díaz (UC) por doble amarilla. En los 90′+1, expulsa a Villalpando (E) con roja directa.

    Estadio Claro Arena. Asistieron 17.705 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

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    Más sobre:Fútbol nacionalUniversidad CatólicaEvertonLa UCClaro ArenaLiga de PrimeraDaniel GarneroWalter Ribonetto

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