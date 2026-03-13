Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC

El defensor de Universidad Católica, Tomás Asta-Buruaga, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla, lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y que lo mantendrá fuera de las canchas durante varios meses. Según pudo confirmar El Deportivo, el zaguero se realizó una resonancia magnética este viernes.

El ex Unión Española se lesionó en un entrenamiento del plantel cruzado en el Claro Arena. El cuerpo técnico de Daniel Garnero deberá enfrentar una baja prolongada en la zona defensiva. El jugador ha actuado como lateral derecho durante la temporada, un puesto donde la UC ya tiene como baja a Sebastián Arancibia. Actualmente el único disponible en la posición es Bernardo Cerezo, quien inició el curso como titular pero perdió el puesto precisamente ante Asta-Buruaga.

Tomás Asta-Buruaga será baja en la UC. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

La lesión del ex Deportes Antofagasta implica una intervención quirúrgica y un proceso de rehabilitación que, en este tipo de casos, suele extenderse por varios meses antes del retorno a la competencia. La escuadra precordillerana ya lo padeció durante el año pasado y parte de esta temporada con la prolongada baja de Fernando Zuqui, quien desde mediados de 2025 no ha podido sumar minutos.

La lesión representa un golpe para el plantel de la UC, que pierde a uno de los defensores más utilizados en la rotación del equipo. Sobre todo en un contexto donde el técnico ha sido enfático en que necesita a disposición a la mayoría de los jugadores de cara a la parte más álgida del calendario de Universidad Católica en el primer semestre, que desde abril incluirá la participación en la Copa Libertadores. Asta-Buruaga era considerado una alternativa clave en ese contexto.

Su continuidad se dio tras una extensa negociación en el verano. Pese a que inicialmente el propio defensor se despidió del club, Cruzados reactivó las conversaciones y firmó antes del comienzo de la Liga de Primera. Ahora la UC ya se prepara para buscar un eventual reemplazante como fichaje.

Tras confirmarse el diagnóstico, el jugador iniciará el proceso de cirugía y posteriormente comenzará la rehabilitación bajo supervisión del cuerpo médico del club. Mientras tanto, el técnico deberá reorganizar las alternativas defensivas del plantel para enfrentar la temporada sin el zaguero durante gran parte del año.