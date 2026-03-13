SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC

    El zaguero presenta una rotura del ligamento cruzado. Se dio tras una práctica antes del duelo ante Everton.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    El defensor de Universidad Católica, Tomás Asta-Buruaga, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla, lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y que lo mantendrá fuera de las canchas durante varios meses. Según pudo confirmar El Deportivo, el zaguero se realizó una resonancia magnética este viernes.

    El ex Unión Española se lesionó en un entrenamiento del plantel cruzado en el Claro Arena. El cuerpo técnico de Daniel Garnero deberá enfrentar una baja prolongada en la zona defensiva. El jugador ha actuado como lateral derecho durante la temporada, un puesto donde la UC ya tiene como baja a Sebastián Arancibia. Actualmente el único disponible en la posición es Bernardo Cerezo, quien inició el curso como titular pero perdió el puesto precisamente ante Asta-Buruaga.

    Tomás Asta-Buruaga será baja en la UC. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    La lesión del ex Deportes Antofagasta implica una intervención quirúrgica y un proceso de rehabilitación que, en este tipo de casos, suele extenderse por varios meses antes del retorno a la competencia. La escuadra precordillerana ya lo padeció durante el año pasado y parte de esta temporada con la prolongada baja de Fernando Zuqui, quien desde mediados de 2025 no ha podido sumar minutos.

    La lesión representa un golpe para el plantel de la UC, que pierde a uno de los defensores más utilizados en la rotación del equipo. Sobre todo en un contexto donde el técnico ha sido enfático en que necesita a disposición a la mayoría de los jugadores de cara a la parte más álgida del calendario de Universidad Católica en el primer semestre, que desde abril incluirá la participación en la Copa Libertadores. Asta-Buruaga era considerado una alternativa clave en ese contexto.

    Su continuidad se dio tras una extensa negociación en el verano. Pese a que inicialmente el propio defensor se despidió del club, Cruzados reactivó las conversaciones y firmó antes del comienzo de la Liga de Primera. Ahora la UC ya se prepara para buscar un eventual reemplazante como fichaje.

    Tras confirmarse el diagnóstico, el jugador iniciará el proceso de cirugía y posteriormente comenzará la rehabilitación bajo supervisión del cuerpo médico del club. Mientras tanto, el técnico deberá reorganizar las alternativas defensivas del plantel para enfrentar la temporada sin el zaguero durante gran parte del año.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaTomás Asta-Buruaga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Contraloría detecta millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en Famae y remite antecedentes a Fiscalía

    Renunció en junio de 2025: Aida Baldini vuelve al cargo de directora ejecutiva de Conaf

    Gepe en Lollapalooza 2026: el punto más alto en lo que va de la primera jornada

    Justicia de EE.UU. rechaza citar a presidente de la Fed y dice que causa en su contra es infundada

    Defensa de Guerra dice que fiscal Mario Carrera pidió prisión preventiva para el expersecutor por “mero capricho”

    Lo más leído

    1.
    Duró apenas un Zoom: la trastienda de la fallida negociación entre la U y Jorge Fossati en la búsqueda del nuevo DT azul

    Duró apenas un Zoom: la trastienda de la fallida negociación entre la U y Jorge Fossati en la búsqueda del nuevo DT azul

    2.
    Daniel Garnero aborda el conflicto entre Matías Palavecino y Clemente Montes en la UC: “Tenemos que ser más inteligentes”

    Daniel Garnero aborda el conflicto entre Matías Palavecino y Clemente Montes en la UC: “Tenemos que ser más inteligentes”

    3.
    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    4.
    “Nadie puede excluirnos”: la selección de Irán le responde a Donald Trump sobre su participación en el Mundial

    “Nadie puede excluirnos”: la selección de Irán le responde a Donald Trump sobre su participación en el Mundial

    5.
    Leyenda del tenis recuerda a Marcelo Ríos: “Él amaba avergonzar a las personas con su juego”

    Leyenda del tenis recuerda a Marcelo Ríos: “Él amaba avergonzar a las personas con su juego”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Contraloría detecta millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en Famae y remite antecedentes a Fiscalía
    Chile

    Contraloría detecta millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en Famae y remite antecedentes a Fiscalía

    Renunció en junio de 2025: Aida Baldini vuelve al cargo de directora ejecutiva de Conaf

    Defensa de Guerra dice que fiscal Mario Carrera pidió prisión preventiva para el expersecutor por “mero capricho”

    Fitch advierte que déficit presupuestario y alza del petróleo desafían el plan de consolidación fiscal de Kast
    Negocios

    Fitch advierte que déficit presupuestario y alza del petróleo desafían el plan de consolidación fiscal de Kast

    Justicia de EE.UU. rechaza citar a presidente de la Fed y dice que causa en su contra es infundada

    Exasesores de Jara critican idea de “Gobierno de emergencia” y apuntan contra las medidas del nuevo ministro de Hacienda

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”
    Tendencias

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC
    El Deportivo

    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC

    Crece la polémica por la Finalissima: Chiqui Tapia reacciona y busca mover la sede a Argentina

    Plazos para fichar al DT, caso Fossati y la salida de Paqui Meneghini: Manuel Mayo aborda el complejo presente de la U

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Gepe en Lollapalooza 2026: el punto más alto en lo que va de la primera jornada
    Cultura y entretención

    Gepe en Lollapalooza 2026: el punto más alto en lo que va de la primera jornada

    Gepe invita a Cancamusa en su show en Lollapalooza

    Destacando musicales: Teatro Municipal de Las Condes estrena cartelera 2026 y presenta su libro conmemorativo de 15 años

    EE.UU. aumenta despliegue en Medio Oriente con envío de 2.500 marines y un buque de asalto anfibio
    Mundo

    EE.UU. aumenta despliegue en Medio Oriente con envío de 2.500 marines y un buque de asalto anfibio

    Brasil prohíbe entrar al asesor de Trump que pretendía ver a Bolsonaro por las restricciones de visado de EE.UU.

    Jair Bolsonaro es hospitalizado en la UCI por una bronconeumonía

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”