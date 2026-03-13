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    Plazos para fichar al DT, caso Fossati y la salida de Paqui Meneghini: Manuel Mayo aborda el complejo presente de la U

    El gerente técnico de los azules habló del proceso que lleva adelante junto a la secretaría técnica del club.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    El gerente técnico de la U, Manuel Mayo, habló sobre la salida de Paqui,.

    La carrera por encontrar a un nuevo director técnico para la banca de Universidad de Chile sigue abierta. Más allá de que Jorge Fossati reconociera estar en carpeta, su nombre rápidamente perdió fuerza.

    “Es cierto, me llamaron de la Universidad de Chile, yo hablé con el directivo el miércoles pasado. Si no me interesara la opción, ni siquiera habría respondido el llamado. Veremos qué pasa en los próximos días”, advirtió El Flaco en conversación con El Deportivo.

    Sin embargo, el adiestrador rioplatense quedó descartado luego de esta conversación por tener escasa información del plantel y proponer entrenamientos vespertinos, entre otras razones.

    “Hemos conversado con un par de entrenadores. No he hablado nunca antes de tiempo y tampoco me gusta cuando se hace antes de tiempo.... No voy a decir lo que deben hacer otras personas, pero no soy de hablar y me parece que no hay que hablar antes de tiempo”, fue la dura reflexión del gerente técnico de Azul Azul, Manuel Mayo.

    Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Mayo también detalló cómo se produjo la salida de Francisco Meneghini y corroboró que el argentino fue cesado de su cargo. “Obviamente hay una autocrítica. Paqui es un caballero. Lo conversamos y de ambas partes, creíamos que era lo mejor (su salida). Le agradecemos pues hizo todo lo posible, pero a veces las cosas del fútbol son así. Pasaron muchas cosas que no permitieron que se pudieran dar las cosas como esperaba él y nosotros y como caballeros lo hablamos y creemos que lo mejor para el club era esto”, reveló el ejecutivo.

    Sobre la contratación del sucesor del estratega argentino, Mayo puso como plazo la octava fecha de la Liga de Primera que se jugará el primer fin de semana de abril y luego de las tres primeras jornadas de la Copa de la Liga. “Para el campeonato creemos que sí. Estamos haciendo un proceso y queremos tomar la mejor decisión posible. Esperamos que así sea”, acotó el hombre de confianza de Michael Clark.

    Por último, consultado acerca de las lesiones que merman el plantel antes de enfrentar a Coquimbo Unido (sábado 14, 18 horas), el gerente deportivo concluyó que “por suerte armamos un plantel que puede competir mañana y van a tener la oportunidad jugadores que no venían jugando y lo van a hacer bien”, cerró.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileLiga de PrimeraAzul AzulManuel Mayo

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