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    “Urgente, sujeten a Pellegrini”: las duras críticas al técnico chileno tras sumar su cuarto partido sin ganar en el Betis

    El cuadro de Sevilla atraviesa una crisis deportiva que tiene al estratega nacional en la mira de los principales medios locales.

    Por 
    Madelynne Alegría

    Las críticas contra Manuel Pellegrini aumentaron en la prensa española tras la derrota 1-0 del Betis ante Panathinaikos, por la ida de los octavos de final de la Europa League. En una columna titulada “Urgente: sujeten a Pellegrini”, la Cadena Cope cuestionó el rendimiento del equipo y apuntó al manejo del entrenador.

    El conjunto verdiblanco, aún se mantiene quinto en La Liga pero el equipo ha perdido terreno en la lucha por los puestos de Champions League y acumula cuatro partidos sin ganar. Una cadena que ha generado inquietud en el entorno del club y abrió el debate sobre el nivel futbolístico mostrado en los últimos juegos.

    Una de las críticas más duras apareció en una columna, titulada “Urgente: sujeten a Pellegrini”, donde se analiza el complejo presente del equipo dirigido por el chileno. En el texto, se advierte que “la falta de fútbol, el alarmante bajón de rendimiento de los jugadores y la ausencia de reacción del técnico encienden todas las alarmas en el club verdiblanco”.

    Cuestionan a Pellegrini

    El artículo también cuestiona la forma en que Pellegrini ha enfrentado públicamente el momento del equipo. Según el medio español, el discurso del técnico chileno no ha logrado transmitir una respuesta clara frente a la crisis deportiva.

    “Frente a la crisis, el discurso de Manuel Pellegrini no ofrece soluciones, sino justificaciones”, señala el texto. Tras el último tropiezo, el entrenador incluso sostuvo que “el equipo había hecho un partido más que correcto. Este tipo de mensajes, unido a excusas ofrecidas por el club y el entrenador, provocan una gran preocupación”, señalan.

    Otro de los puntos que destaca la crítica es el nivel futbolístico del equipo: “El equipo se enfrenta a un problema de creatividad con el balón y a una falta de intensidad alarmante cuando pierde la posesión”.

    “A esta carencia de fútbol se suma el bajo rendimiento individual de la plantilla. En temporadas anteriores, Pellegrini fue capaz de sacar un gran rendimiento a jugadores de un perfil más bajo. Ahora no”.

    “Por primera vez desde que llegó, Manuel Pellegrini está en el centro del huracán. Si antes siempre se le salvaba de la crítica, ahora su gestión de los partidos, las alineaciones y el poco fútbol del equipo lo convierten, con justicia, en el principal señalado”, sostiene.

    La columna concluye que la crisis del Betis no es solo responsabilidad del entrenador y plantea que la dirigencia debe intervenir con mayor firmeza, exigir cambios inmediatos y presionar tanto al técnico como al plantel para revertir el mal momento.

    Lo que viene

    Pese a las críticas, el Betis aún tiene desafíos importantes por delante en la temporada. El equipo sevillano disputará este domingo un nuevo partido por La Liga ante el Celta.

    Además, el próximo jueves, el conjunto dirigido por Pellegrini jugará el partido de vuelta frente al Panathinaikos por los octavos de final de la Europa League.

    Más sobre:Manuel PellegriniBetisLa LigaEuropa LeagueCrisis en BetisFútbolFútbol Internacional

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