    El Deportivo

    Daniel Garnero aborda el conflicto entre Matías Palavecino y Clemente Montes en la UC: “Tenemos que ser más inteligentes”

    El técnico del cuadro precordillerano se refiere a la discusión que tuvieron sus dirigidos en la última derrota ante O'Higgins.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Daniel Garnero aborda el conflicto entre Matías Palavecino y Clemente Montes en la UC: “Tenemos que ser más inteligentes”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Daniel Garnero mira hacia adelante en la UC. El técnico volverá a dirigir este fin de semana tras cumplir su sanción. En la antesala del duelo ante Everton, habló del conflicto entre Clemente Montes y Matías Palavecino, situación que marcó la derrota del elenco estudiantil.

    “Lo único preocupante es quedar con uno menos. Pero son cosas del fútbol, pasó y va a seguir pasando. Hoy está la potestad de sancionar, en eso tenemos que ser mucho más inteligentes. Tuvo más trascendencia de lo que fue en realidad”, señaló el DT.

    Proyectando el futuro de su escuadra, el DT de Universidad Católica apunta a mejorar respecto a lo exhibido en Rancagua. “Siempre tomamos como referencia los partidos anteriores. Tomamos en cuenta al rival y en base a eso armamos lo que creemos más conveniente para el momento. El primer tiempo del otro día fue muy flojo, tuvimos poca presencia ofensiva, fuimos imprecisos y creamos pocas ocasiones. En el segundo tiempo generamos situaciones más claras, fuimos otro equipo. Eso es lo que buscamos, ser un equipo protagonista, agresivo a través de la tenencia”, comentó.

    Garnero vuelve a la banca de la UC tras cumplir con su sanción. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    En Everton será el debut Walter Ribonetto como entrenador. “Conozco a Walter, fuimos contemporaneos jugando y en el último tiempo le fue muy bien en Argentina. Entiendo cual es su idea de juego y creo que con este plantel es un entrenador que puede darle su forma. Espero que este fin de semana, desde nuestra propuesta, generemos los inconvenientes y ganemos el partidos. Everton no arrancó bien, pero en los últimos juegos fue levantando”, apuntó Garnero.

    En esa línea, el estratega analiza lo hecho por su propio equipo el hecho de volver a jugar en el Claro Arena después de dos jornadas. “Yo soy muy exigente con nosotros. Debemos estar mejor. Tenemos un gran plantel y hay que elevar niveles individuales que nos lleven a ser un mejor equipo en lo colectivo. Yo no separo tanto local de visitante. Obviamente nos tocaron cuatro partidos de visitante en los seis primeros juegos y no es un tema menor. El equipo en desventaja ha buscado. Debemos ser nosotros los que peguemos primero. No podemos entrar en eso aún y estamos en la búsqueda”, enfatizó.

    Por otro lado, abordó las situaciones de Fernando Zuqui y Daniel González, quienes siguen ausentes por lesiones. “Están entrenando a la par de sus compañeros, con algunos recaudos, sobre todo Dani, pero en sus tiempos estamos bien, la próxima semana podría estar a disposición. A Fernando le falta continuidad, está progresando y le falta un poquitito”, explicó.

    El estratega también comenta lo que espera de los juveniles que están en el primer equipo y habla de su importancia para el momento más álgido de la temporada. “Sigo pensando en lo mismo. Cuando empecemos a competir vamos a estar obligados a que los juveniles cumplan el tiempo. Aún no logramos sostener niveles y que los chicos entren cómodos. Siempre hay un motivo que no nos hace estabilizar. Es importante, pero pienso como al principio, va a haber un momento en que los chitos jueguen obligados y vamos a equilibrar los tiempos”, remaraó.

    FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaCruzadosDaniel GarneroClemente MontesMatías Palavecino

