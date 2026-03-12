Europa League: Betis cae en su visita a Panathinaikos e hipoteca sus opciones de meterse en los cuartos de final

Betis cae en una crisis severa. El equipo de Manuel Pellegrini sumó su tercer partido sin conocer la victoria. Esta vez viajó hasta Atenas para caer por la mínima ante Panathinaikos, en la ida de los octavos de final de la Europa League.

Los andaluces llegaron a la capital de Grecia con la mochila de ser uno de los grandes favoritos al título del torneo continental. Escenario en el que el enfrentamiento ante los atenienses era la medida justa para ver cuáles eran esas credenciales.

Un ímpetu que los locales, dirigidos por el español Rafa Benítez, trataron de contrarrestar desde el inicio. Sin embargo, el volumen de las individualidades de los béticos intentó llevar peligro desde muy temprano. A los 8 minutos, el colombiano Cucho Hernández ya había exigido al portero burkinés Alban Lafont con un peligroso cabezazo que el meta debió enviar al tiro de esquina.

El duelo transitaba mucho por el mediocampo, aunque con poca profundidad en las áreas. Partido trabado en el que ambos rivales no encontraban el camino para alcanzar la manera de abrir la cuenta.

Eso hasta pasada la media hora de juego. Otra vez fue el cafetalero del Betis quien llevó peligro a la portería del africano del cuadro heleno, después de una gran habilitación de Fornals que el sudamericano definió con un disparo rasante que atrapó Lafont.

A segundos del descanso, el anfitrión se prodigó la más clara en campo contrario, tras la gran corrida del seleccionado uruguayo Facundo Pellistri, cuyo centro fue trabado de emergencia por Aitor Ruibal.

Dura derrota

En el tiempo complementario, los andaluces insistieron por las orillas, pero el entramado de Benítez supo contener la vehemencia de los punteros de Manuel Pellegrini para mantener el cero en su arco.

Pero Cucho Hernández tenía otro objetivo. Así, cada vez que tomaba la pelota, despertaba urgencia en la resistencia de los locales. A los 55’, el colombiano controló nuevamente en el área, claro que esta ve su remate cruzado se fue por muy poco.

Segundos antes de la hora de partido, Panathinaikos se vio con un jugador menos tras la tarjeta roja que recibió Anass Zaroury. El marroquí dio una aleve patada al bético Abde, falta que redundó en la segunda amarilla para el africano.

Incidencia que cambió la postura de ambos equipos. Los españoles, con más ansiedad que ideas bien logradas, intentó arrimarse al arco de los helenos, quienes no perdieron el orden para mantener la igualdad. Resultado que, a esa altura del partido, era casi un tesoro para los helenos.

El brasileño Antony logró apurar otra vez a Lafont, pero el portero burkinés supo responder con eficiencia a la volea del paulista quien, en línea generales, tuvo un opaco partido.

Sin embargo, a seis minutos del final, la escuadra de Atenas encontró la forma de conseguir la ventaja. Diego Llorente golpeó el tobillo del delantero polaco Karol Swiderski y su compatriota el árbitro Szymon Marciniak cobró el penal, a instancias del VAR.

El argentino Vicente Taborda no falló en la ejecución y, a los 88 minutos, los griegos consiguieron la ventaja que a larga sería la definitiva. Nueva derrota para el Betis del Ingeniero que completa cuatro partidos sin triunfos, en dos competiciones.