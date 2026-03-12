La dura reacción de Manuel Pellegrini tras la nueva derrota del Betis: “Hay cierto desánimo en el equipo”

El Betis de Manuel Pellegrini entra en una peligrosa espiral de malos resultados. El equipo hispano cayó por la cuenta mínima en casa de Panathinaikos e hipotecó sus opciones de alcanzar los cuartos de final de la Europa League.

“Me voy con sensaciones encontradas. Desde el primer minuto intentamos salir a ganar, nos generamos ocasiones de gol, en especial en el primer tiempo, no me acuerdo de aproximaciones claras de ellos. Nos faltó ser más claros en el segundo tiempo”, resumió el técnico chileno.

Asimismo, agregó que “al final, perdimos por un penal intrascendente, un balón pateado afuera en el que los dos jugadores chocan. Desgraciadamente así es el fútbol, pero tenemos 90 minutos para dar vuelta la serie con un partido en casa”.

Consultado sobre el equipo heleno, el santiaguino explicó que “este es un rival que se defiende muy bien, cuesta entrarles, pero creo que hicimos un partido correcto. Tuvimos una parte con un jugador más, pero ellos se defienden con 8 o 9 jugadores atrás. Intentamos con nuestras armas ganar el duelo. Ellos son muy peligrosos en los contragolpes”.

Equipo en crisis

Pero los malos resultados han mermado el ánimo de un plantel millonario. Tras un auspicioso comienzo de año, la escuadra andaluza ya suma cuatro duelos sin ganar, con dos derrotas consecutivas.

“Cuando los resultados no se dan, es cierto que hay cierto desánimo en el equipo. Pero vamos a reaccionar, primero contra el Celta y el jueves intentaremos clasificar para la próxima ronda. La expulsión de ellos terminó desvirtuando el partido. Estamos seguros de que podamos darlo vuelta con nuestra gente. Ojalá podamos seguir en esta competición.”, advirtió el Ingeniero.

Sobre el nivel de sus jugadores, afirmó que “los análisis de los jugadores los hago yo, internamente. Los resultados no se están dando por distintas circunstancias, por una serie de factores que debemos estudiar”.

Requerido por el encuentro de vuelta, Pellegrini expresó que “no me preocupa lo que haga Panathinaikos, me preocupa que estemos tranquilos mentalmente, que hagamos un buen partido desde el minuto 1 al 90, tratar de hacer el gol para igual la serie y después superarlos”.