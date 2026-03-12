En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League
El equipo del ingeniero se trasladó a Grecia para iniciar la ronda de los 16 mejores del torneo continental. Sigue aquí el relato del partido.
Panathinaikos 1-0 Betis
Gooooooool de Panathinaikos
Penal para Panathinaikos
86’. Finalmente se cobra la falta de Llorente y lo expulsa por doble amarilla.
VAR
84′. Se revisa una posible falta penal sobre Sfinderski.
Cambios en Panathinaikos
83′. Sfinderski y Siopis sustituyen a Tetei y Cherin en los locales.
Otra de Antony
81′. La estrella del Betis le pega desde fuera. Elevado.
Tiro al arco
77′. Antony le pega desde fuera y el portero local vuela para evitar el gol.
Tarjeta Amarilla
73′. Firpo es amonestado en Betis por fea falta en el medioterreno.
Cambios en Betis
67′. Riquelme y Firpo reemplazan a Abde y Rodríguez.
Era buena la intención
64′. Antony gana línea de fondo y tira atrás para Abde, pero una pierna del Panathinaikos salva la situación.
Tarjeta Roja
58’. Zaroury ve la segunda amarilla y es expulsado en el cuadro local.
Tiro cruzado para Betis
54′. Hernández busca el palo más alejado y el balón le saca pintura al poste.
Cabezazo
52′. Abde, el más incisivo del Betis, remata de cabeza. Ataja el portero.
Cambio en Betis
47′. Gómez reemplaza a De Souza en el equipo español.
Comienza la segunda parte
Sin cambios vuelven las dos oncenas a la cancha.
Termina el primer tiempo
Panathinaikos partió y terminó bien. Pero el Betis se creo las mayores chances. Empate justo en Grecia.
Se salva Betis
44′. Un centro que ya era conectado por la delantera local, fue sacado de urgencia por la defensa del Betis.
Tiro al arco
36′. Tetteh prueba para el local de media distancia. Se va cerca del travesaño.
Un susto
27′. Llorente tira el centro y ese balón casi se mete en el arco de Panathinaikos.
Mala ejecución
24′. Un pase largo para buscar la contra de Antony del Betis. Demasiado fuerte.
Era buena para el local
14′. Kyriakopoulos engancha y queda en posición de tiro. Le pega afuera.
Era gol de Betis
8′. Hernández cabecea solo. Se luce el portero Lafont.
Otra de Betis
7′. Otra de Abde. Le pega de derecha buscando el segundo palo. El balón se va besando el vertical.
La primera de Betis
5’. Abde la toma fuera del área y le pega. Elevado.
Sale con todo el local
3′. Panathinaikos busca la apertura de la cuenta y ya forzó dos tiros de esquina.
Comienza el partido
Panathinaikos y Betis buscan dar el primer golpe en octavos de la Europa League.
La formación del local
Este es el 11 de Pellegrini
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
