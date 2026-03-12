SUSCRÍBETE
    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League

    El equipo del ingeniero se trasladó a Grecia para iniciar la ronda de los 16 mejores del torneo continental. Sigue aquí el relato del partido.

    El Betis de Pellegrini visita a Panathinaikos por la Europa League. Foto: @RealBetis.

    Actualiza el Relato

    Panathinaikos 1-0 Betis

    Gooooooool de Panathinaikos

    Penal para Panathinaikos

    86’. Finalmente se cobra la falta de Llorente y lo expulsa por doble amarilla.

    VAR

    84′. Se revisa una posible falta penal sobre Sfinderski.

    Cambios en Panathinaikos

    83′. Sfinderski y Siopis sustituyen a Tetei y Cherin en los locales.

    Otra de Antony

    81′. La estrella del Betis le pega desde fuera. Elevado.

    Tiro al arco

    77′. Antony le pega desde fuera y el portero local vuela para evitar el gol.

    Tarjeta Amarilla

    73′. Firpo es amonestado en Betis por fea falta en el medioterreno.

    Cambios en Betis

    67′. Riquelme y Firpo reemplazan a Abde y Rodríguez.

    Era buena la intención

    64′. Antony gana línea de fondo y tira atrás para Abde, pero una pierna del Panathinaikos salva la situación.

    Tarjeta Roja

    58’. Zaroury ve la segunda amarilla y es expulsado en el cuadro local.

    Tiro cruzado para Betis

    54′. Hernández busca el palo más alejado y el balón le saca pintura al poste.

    Cabezazo

    52′. Abde, el más incisivo del Betis, remata de cabeza. Ataja el portero.

    Cambio en Betis

    47′. Gómez reemplaza a De Souza en el equipo español.

    Comienza la segunda parte

    Sin cambios vuelven las dos oncenas a la cancha.

    Termina el primer tiempo

    Panathinaikos partió y terminó bien. Pero el Betis se creo las mayores chances. Empate justo en Grecia.

    Se salva Betis

    44′. Un centro que ya era conectado por la delantera local, fue sacado de urgencia por la defensa del Betis.

    Tiro al arco

    36′. Tetteh prueba para el local de media distancia. Se va cerca del travesaño.

    Un susto

    27′. Llorente tira el centro y ese balón casi se mete en el arco de Panathinaikos.

    Mala ejecución

    24′. Un pase largo para buscar la contra de Antony del Betis. Demasiado fuerte.

    Era buena para el local

    14′. Kyriakopoulos engancha y queda en posición de tiro. Le pega afuera.

    Era gol de Betis

    8′. Hernández cabecea solo. Se luce el portero Lafont.

    Otra de Betis

    7′. Otra de Abde. Le pega de derecha buscando el segundo palo. El balón se va besando el vertical.

    La primera de Betis

    5’. Abde la toma fuera del área y le pega. Elevado.

    Sale con todo el local

    3′. Panathinaikos busca la apertura de la cuenta y ya forzó dos tiros de esquina.

    Comienza el partido

    Panathinaikos y Betis buscan dar el primer golpe en octavos de la Europa League.

    La formación del local

    Este es el 11 de Pellegrini

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:BetisManuel PellegriniEuropa LeaguePanathinaikosPanathinaikos vs BetisFútbolFútbol en vivo

