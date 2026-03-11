SUSCRÍBETE
    Matías Palavecino rompe el silencio y da su versión del conflicto con Clemente Montes en la caída de la UC ante O’Higgins

    El mediocampista se refiere a su discusión con el delantero, quien este martes dijo que la situación no escaló al vestuario.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Matías Palavecino rompe el silencio y da su versión del conflicto con Clemente Montes en la caída de la UC ante O'Higgins. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Matías Palavecino abordó la discusión que protagonizó con Clemente Montes durante la derrota de Universidad Católica ante O’Higgins y aseguró que el episodio no tuvo consecuencias en el vestuario. Ahora el equipo de Daniel Garnero se prepara para recibir a Everton en el Claro Arena.

    “El pequeño incidente que tuvimos... en ese momento no me di cuenta, estaba muy concentrado en patear el tiro libre. No me di cuenta en la reacción que tuvo Cleme (Montes). No pasó nada. La interna está muy bien, los dos teníamos ganas de empatar el partido. No pasa nada”, señaló.

    El volante también analizó el momento deportivo del equipo precordillerano y apuntó a una tendencia que, a su juicio, debe corregirse. “Yo creo que algo a corregir que tenemos es tratar de golpear primero. Siempre arrancamos en desventaja, es una condición que nos está complicando. Todos los partidos son diferentes y el otro día estuvimos un poco imprecisos. Ahora debemos hacernos fuertes de local ante Everton”, dijo.

    Sobre su rol en el equipo, Palavecino explicó que ha debido adaptarse a las funciones en el campo. “Hoy estoy jugando en una posición nueva. Es algo que no venía haciendo el año pasado. Donde el equipo me necesite voy a brindar lo mejor. La pelea es muy sana y jugará el que mejor esté. Dependiendo de lo que quiera el entrenador, ahí estamos disponibles”, comentó.

    Finalmente, el mediocampista realizó una autocrítica respecto de su rendimiento en la UC. “Creo que tengo que mejorar muchísimas cosas al nivel que uno quiere estar y bueno, estamos trabajando para eso, tratando de aportar tanto desde el primer minuto o si me toca jugar cinco o diez. Uno es muy autocrítico y tiene que dar mucho más, la gente lo espera también y uno eso lo sabe, así que con trabajo, con humildad, estoy convencido de que voy a encontrar mi mejor versión”, enfatizó.

