La fuerte acusación de Patricio Yáñez contra el plantel de la U tras el despido de Paqui Meneghini

El irregular arranque que tuvo Universidad de Chile en la temporada 2026 terminó por causar movimiento en la banca. Después de sumar solo un triunfo en seis fechas de la Liga de Primera y la eliminación de la Copa Sudamericana contra Palestino, la dirigencia de la U decidió despedir a Francisco Meneghini.

Ante esta situación, el exseleccionado nacional Patricio Yáñez tomó la palabra para referirse a la salida del entrenador, pero poniendo énfasis en la actitud de los futbolistas tras conocer la determinación de Azul Azul.

“El primer responsable es Meneghini, pero el resto… Ojalá los jugadores no se escondan con su salida, nadie habla, nunca hubo un respaldo de los jugadores en momentos de crisis. Tampoco espero que hablen los dirigentes, porque es un vergüenza; lo dejan en solitario”, sostuvo en radio Agricultura.

“Lo de Paqui es de otro nivel, ojalá puedan observarlo en momentos de crisis por temple, cordialidad con los medios y al final les agradece el buen trato y lo hacían pebre”, continuó.

El también panelista de ESPN también expuso en la cadena televisiva que “yo no creo que los jugadores le hayan hecho la cama a Francisco Meneghini, solo que no estuvieron a la altura, en nivel y con muchas lesiones”.

“Un técnico que a lo mejor no tuvo el carácter como lo tiene Ortiz en Colo Colo de corregir una manera más crítica. Yo creo que eso le pesó y le pasó la cuenta”, complementó Yáñez.

La reflexión de Meneghini

Una vez oficializada la salida de Paqui Meneghini por parte de la U, fue el propio técnico el que tomó la palabra para comentar el despido, indicando que “ayuda a descomprimir el ambiente”.

“Ayer (martes) hablé con el gerente deportivo, compartimos sensaciones y la verdad que los dos teníamos una visión bastante parecida de que más allá de cómo se estaba trabajando, le podía venir bien al equipo descomprimir con mi salida y que el equipo tenga la posibilidad de corregir el rumbo y alcanzar el objetivo que claramente está a la mano”, explicó en un punto de prensa en el CDA.

También reconoció sentirse “muy triste, obviamente. Para mí era un sueño dirigir a este equipo, lo estaba cumpliendo, estaba muy contento, me sentía muy bien. Pero por otro lado, también, se los dije recién a los jugadores, yo siempre les exijo a ellos pensar en el equipo primero. Y, bueno, en este caso me tocó a mí como entrenador pensar en el equipo primero”, indicó.

“Más allá de que creo que se podía revertir la situación, era exponer al equipo a una situación de mucha tensión, de mucha presión. Entonces, creo que con mi salida se puede descomprimir el ambiente, el equipo se puede liberar y seguir mejorando”, insistió.

Por último, agradeció su estadía en Universidad de Chile. “Agradecer a los dirigentes, al staff. La U cuenta con un staff de primer nivel y nos trataron muy bien, y a los jugadores especialmente que se entregaron. No tengo nada que reprochar a nadie. Asumo mi responsabilidad y por eso también salgo, pero confiando en el equipo va a poder conseguir el objetivo, porque hay un buen plantel, se trabaja muy bien y deseamos que así sea”, cerró Meneghini.