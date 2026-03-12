El dardo de un exjugador de la UC: volante de Tolima se lanza contra Lucas Bovaglio tras eliminación de O’Higgins

O’Higgins sufrió una dolorosa eliminación de la Copa Libertadores. El conjunto rancagüino cayó por 2-0 con Deportes Tolima, con un agónico tanto que significó la derrota de la serie (2-1) y su paso a la Copa Sudamericana.

El final del encuentro estuvo marcado por incidentes. Los futbolistas celestes increparon al plantel colombiano mientras celebraban efusivamente su clasificación, generando un tumulto en el campo. Se encararon y empujaron por algunos minutos hasta que fueron separados.

Los ánimos continuaron encendidos luego del duelo. A Bryan Rovira, volante de Tolima y exjugador de Universidad Católica, no le gustó una declaración de Lucas Bovaglio, técnico de O’Higgins.

El estratega de los rancagüinos analizó el encuentro en conferencia de prensa. “La estrategia no falló mucho en cuanto a lo que habíamos trabajado en la previa. Las situaciones más claras de Tolima fueron de contraataque. El 2-0 viene de un tiro de esquina a favor nuestro y nos agarran mal parados. Aprovecharon distracciones que a este nivel no se deben cometer”, comenzó señalando.

Después, Bovaglio aseguró que el conjunto colombiano tenía un juego marcado por la excesiva posesión y los “pases intrascendentes”: “Creíamos que lo que nos iba a complicar de Tolima era su ADN, esa posesión de pases, a veces intrascendentes, que suelen tener. Sin embargo, ante ese dominio, el equipo no sufrió”, aseguró.

Rovira le responde a Bovaglio

Rovira fue entrevistado por ESPN Colombia tras el partido. En ese contexto, al volante se le mencionó la declaración de Bovaglio y no tuvo reparos en responderle.

“Cada quien hará su análisis. Nosotros tenemos un propósito y hoy lo ratificamos. Si él ve esos pases intrascendentes, que vea cuántas ocasiones creamos en el primer tiempo. Ese era nuestro objetivo y lo cumplimos. Gracias a Dios que se logró”, respondió el mediocampista.

“El profe había dado una rueda de prensa previo al partido. Esos son los pequeños detalles. Gracias a Dios pudimos conseguir esos dos goles que nos dan el pase a fase de grupos”, cerró.

Rovira tuvo un breve paso por la UC. Llegó a San Carlos de Apoquindo en 2023 procedente de Tolima, tras una extensa carrera en Colombia. Fue su primera y única experiencia en el extranjero. Sin embargo, no terminó de convencer y dejó el club a fin de temporada para retornar al elenco de la ciudad de Ibagué.