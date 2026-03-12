SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores

    La prensa cafetera crítica la propuesta del equipo dirigido por Lucas Bovaglio en su visita a Deportes Tolima.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Foto: @cdtolima

    O’Higgins no sigue en la Copa Libertadores. El conjunto chileno fue a Colombia y no logró sostener la ventaja mínima que había conseguido en Rancagua. El 2-0 de Deportes Tolima los deja en el camino y se deben conformar con jugar la Copa Sudamericana.

    La prensa local realiza diversos análisis del compromiso. En primera instancia, apuntan al esquema defensivo que plantéo el técnico Lucas Bovaglio. “El mensaje desde el banco del Tolima siempre fue de tranquilidad y eso trató de aplicarlo el equipo en el campo de juego. Los chilenos, con un gol de ventaja desde el partido de ida, quisieron jugar con el reloj, tal punto de que Neto Volpi casi no tuvo trabajo”, señaló el diario El Tiempo.

    En esa línea, exponen el mensaje que llegaba desde la banca local. “La idea se mantuvo en la segunda etapa. En la pausa de hidratación llegó el segundo mensaje del técnico Lucas González: ‘Los tenemos, los te-ne-mos. Ya nos va a llegar, tengan paciencia’”, da a conocer el citado periódico.

    Por su parte, El Nuevo Día le da un calificativo importante al hecho de dar vuelta la llave. “Deportes Tolima logró una memorable remontada en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué al vencer 2-0 al chileno O’Higgins y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores”, establece el medio mencionado.

    El sitio destaca los incidentes que ocuerrieron tras el pitazo final del árbitro Anderson Daronco. “El 2-0 definitivo provocó euforia en las tribunas del Manuel Murillo Toro y también disturbios entre jugadores al pitazo final”, relata.

    AS Colombia, en tanto, fue el único medio que reparó en la ocasión clara que tuvo O’Higgins. “Los chilenos tuvieron un remate que se estrelló en el palo, mientras que el Chino aviso con un disparo, que detuvo el portero”, indica.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalFútbol InternacionalColombiaDeportes TolimaCopa LibertadoresO'Higgins

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Lo más leído

    1.
    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”

    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”

    2.
    Fin al sueño libertador de O’Higgins: Tolima remonta la serie en el epílogo y manda a los celestes a la Copa Sudamericana

    Fin al sueño libertador de O’Higgins: Tolima remonta la serie en el epílogo y manda a los celestes a la Copa Sudamericana

    3.
    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    4.
    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    5.
    Milad y Yunge pierden peso: la cita en que los clubes marginaron al directorio de la ANFP en la discusión por ley SADP

    Milad y Yunge pierden peso: la cita en que los clubes marginaron al directorio de la ANFP en la discusión por ley SADP

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando
    Chile

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones
    Negocios

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”

    Ministerio de Hacienda prepara batería de medidas económicas para los próximos días

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos
    Tendencias

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores
    El Deportivo

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores

    ¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

    ¿De qué equipo es hincha el Presidente José Antonio Kast?

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”
    Cultura y entretención

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak
    Mundo

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak

    Una nueva oleada de ataques israelíes en Líbano deja al menos 22 muertos y 52 heridos

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres