“Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores

O’Higgins no sigue en la Copa Libertadores. El conjunto chileno fue a Colombia y no logró sostener la ventaja mínima que había conseguido en Rancagua. El 2-0 de Deportes Tolima los deja en el camino y se deben conformar con jugar la Copa Sudamericana.

La prensa local realiza diversos análisis del compromiso. En primera instancia, apuntan al esquema defensivo que plantéo el técnico Lucas Bovaglio. “El mensaje desde el banco del Tolima siempre fue de tranquilidad y eso trató de aplicarlo el equipo en el campo de juego. Los chilenos, con un gol de ventaja desde el partido de ida, quisieron jugar con el reloj, tal punto de que Neto Volpi casi no tuvo trabajo”, señaló el diario El Tiempo.

En esa línea, exponen el mensaje que llegaba desde la banca local. “La idea se mantuvo en la segunda etapa. En la pausa de hidratación llegó el segundo mensaje del técnico Lucas González: ‘Los tenemos, los te-ne-mos. Ya nos va a llegar, tengan paciencia’”, da a conocer el citado periódico.

Por su parte, El Nuevo Día le da un calificativo importante al hecho de dar vuelta la llave. “Deportes Tolima logró una memorable remontada en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué al vencer 2-0 al chileno O’Higgins y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores”, establece el medio mencionado.

El sitio destaca los incidentes que ocuerrieron tras el pitazo final del árbitro Anderson Daronco. “El 2-0 definitivo provocó euforia en las tribunas del Manuel Murillo Toro y también disturbios entre jugadores al pitazo final”, relata.

AS Colombia, en tanto, fue el único medio que reparó en la ocasión clara que tuvo O’Higgins. “Los chilenos tuvieron un remate que se estrelló en el palo, mientras que el Chino aviso con un disparo, que detuvo el portero”, indica.