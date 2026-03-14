Con Cepeda y Dituro como titulares: el Elche cae goleado en su visita al Real Madrid y se hunde en LaLiga. Foto: @elchecf

Matías Dituro y Lucas Cepeda fueron titulares en la caída del Elche ante el Real Madrid por la fecha 28 de LaLiga. El equipo merengue se impuso por 4-1 en el estadio Santiago Bernabéu.

El primer tiempo tuvo poco ritmo y escasas ocasiones. Durante varios minutos el Elche manejó la pelota sin generar peligro, mientras el Real Madrid buscaba espacios sin encontrar profundidad.

La primera aproximación llegó a los 11 minutos, con un remate desde fuera del área de Aurélien Tchouaméni que se fue desviado. La respuesta visitante fue una jugada anulada por fuera de juego tras un centro de Álvaro Valera que terminó con un cabezazo fuera de André Silva.

A los 18 minutos el partido se interrumpió por un choque de cabezas entre Buba Sangaré y Eduardo Camavinga. El jugador del Elche no pudo continuar y fue reemplazado por Adrià Pedrosa.

Tras esa pausa el equipo local comenzó a tener más posesión, aunque sin generar peligro claro. El partido parecía encaminado a un empate al descanso hasta que el Real Madrid resolvió en pocos minutos.

A los 39’, tras un tiro libre ejecutado por Federico Valverde, el balón quedó suelto en el área y Antonio Rüdiger remató para abrir el marcador y vencer a Dituro. El guardameta dio rebote en el tiro inicial del volante uruguayo.

Cinco minutos después llegó el segundo. A los 44’, Valverde recibió un pase de Fran García en la frontal del área y sacó un remate con la derecha que se metió en el ángulo. Con eso liquidó el trámite.

El segundo tiempo tuvo más acción en las áreas. El Real Madrid mantuvo el control del juego y administró la ventaja, mientras el Elche no consiguió generar ocasiones claras frente al arco defendido por Thibaut Courtois. El minuto 65, Dean Huijsen puso el 3-0. Instantes antes, Cepeda fue sustituido.

A cinco minutos del final, un autogol de Manuel Ángel significó el 3-1. Parecía que decoraba el marcador, pero Arda Güler marco el cuarto en una de las últimas acciones del compromiso.

Con el resultado, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa sumó tres puntos y se mantiene en la pelea por el liderato, ahora a un punto del Barcelona, que este domingo recibe al Sevilla. El conjunto de Eder Sarabia, en cambio, continúa sin ganar en 2026. Es decimoséptimo y solo está una unidad encima del descenso.