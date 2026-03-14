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    La U sale del fango sin Paqui Meneghini: logra un valioso triunfo en la casa del campeón Coquimbo

    Con el interino Jhon Valladares en el banquillo, luego de una semana convulsionada, Universidad de Chile logró su segunda victoria en la Liga de Primera. El gol de Maximiliano Guerrero le entregó los tres puntos a los azules, imponiéndose ante un irregular cuadro pirata. Los canteranos sacaron la cara.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La U logra un valioso triunfo en la casa del campeón Coquimbo Unido. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Sin Francisco Meneghini, Universidad de Chile volvió a sonreír. La breve era de Paqui en la banca azul se acabó esta semana, porque los resultados nunca acompañaron. El juego, tampoco. Con el interinato de Jhon Valladares, mientras Azul Azul baraja nombres para el nuevo inquilino del banquillo, este sábado obtuvo una importante victoria sobre Coquimbo Unido por 1-0.

    El exlateral debió tomar el fierro caliente, en días convulsionados en el cuadro del chuncho. Además de todo lo conocido, tenía que visitar al campeón chileno con seis bajas (entre lesionados y suspendidos), unas fundamentales como Charles Aránguiz o Matías Zaldivia. Entonces, armó una oncena con lo mejor que tenía a disposición: cambio en la defensa (línea de cuatro) y la inclusión de Lucas Romero, uno que nunca convenció a Meneghini.

    A la U le costó entrar en partido. Mérito de Coquimbo y su presión alta. Esa sensación de inseguridad se manifestaba en la desprolija manera de salir desde el fondo, corriendo riesgos innecesarios. Insistió en jugar por abajo. Con el correr de los minutos, el sofoco fue cediendo en el primer tiempo.

    Si bien la tenencia le perteneció a los laicos en los 45′ iniciales, aquello no se reflejó en acciones de peligro real en el área de Diego Sánchez, salvo por el remate de Marcelo Morales que se estrelló en el travesaño a la media hora. Esto sucedió después de que Coquimbo tuviera una ocasión similar: un derechazo de Salinas que alcanza a rozar Castellón y da en el horizontal (25′).

    La refriega y la presión dominaba por sobre el juego. Mientras Lucas Romero asistía a los zagueros, retrocediendo para meterse entre Calderón y Ramírez; Javier Altamirano no logró ser el armador, el constructor de juego en la visita, e imponerse ante la dupla Galani - Camargo.

    Para el complemento, los aurinegros renovaron su ataque, en el afán de buscar nuevas ideas y ser más punzante por afuera, sobre todo con la entrada de Zavala por la derecha (en el mano a mano con el amonestado Morales). Mientras que la U. de Chile encontraba una ventana para llegar en el balón parado. En los 57′, tuvo una opción gracias a un cabezazo de Romero, que fue despejado por el Mono Sánchez.

    Sin tanto contingente como alternativa, Valladares debió tirar de la cantera. Entraron Agustín Arce y el mundialista Sub 17 Jhon Cortés (chileno-colombiano), quienes le dieron otro aire al equipo. En el caso del atacante, debutante en Primera, se valora su atrevimiento. Sin hacer grandes méritos desde el juego, la U dio el golpe y abrió la cuenta. En los 76′, Maxi Guerrero convirtió tras un centro atrás de Arce.

    Coquimbo fue reactivo. Le puso mayor energía cuando estaba en desventaja. En la recta final, los azules focalizaron en aguantar, con Lucas Romero siendo un central más. Punto aparte para la pobre presencia de Lucas Pratto.

    Alivio. Catarsis. Cualquier concepto cabe, pero lo concreto es que la U necesitaba volver a ganar. Y lo hizo en la casa del campeón. Es la segunda victoria en siete jornadas. Mientras tanto, el Coquimbo de Caputto tiene una campaña totalmente distinta a la del año pasado: cuarta caída en siete fechas.

    Ficha del partido

    Coquimbo Unido: D. Sánchez; F. Salinas, B. Gazzolo, M. Fernández, J. Cornejo; S. Galani, A. Camargo; M. Mundaca (58′, C. Zavala), G. Vadalá (70′, L. Pratto), A. Azócar (58′, B. Chandía); y N. Johansen (46′, L. Riveros). DT: H. Caputto.

    U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, F. Calderón, N. Ramírez, M. Morales (79′, F. Salomoni); L. Romero, I. Poblete; M. Guerrero (90′, N. Fernández), J. Altamirano (64’, A. Arce), I. Vásquez (64’, J. Cortés); y E. Vargas. DT: J. Valladares.

    Goles: 0-1, 76′, Guerrero, define de primera tras centro atrás de Arce.

    Árbitro: M. Riquelme. Amonestó a Galani, Fernández (C); Morales, Altamirano (U).

    Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Asistieron 9.690 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

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