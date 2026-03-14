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    Christiane Endler agranda su palmarés: es campeona de la Copa de la Liga de Francia con OL Lyonnes

    Tiane y compañía derrotaron al PSG y se quedaron con la primera edición del torneo, cuya final se disputó en Costa de Marfil. Es el noveno título de la histórica portera chilena en el club.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia

    Christiane Endler atraviesa por un gran presente. Luego de convertirse en madre, la mejor futbolista chilena de la historia sumó un nuevo título para su laureada trayectoria deportiva. Este sábado, el OL Lyonnes (la nueva denominación del Olympique de Lyon en su categoría femenina) ganó la Copa de la Liga de Francia, al derrotar por 1-0 al Paris Saint-Germain, su gran rival.

    La curiosidad fue que el partido se desarrolló en África. El Estadio Félix Houphouët Boigny de la ciudad de Abiyán, en Costa de Marfil, recibió el duelo definitorio de la competencia, emulando otros certámenes del fútbol masculino que salen de sus fronteras para expandir su alcance, o bien también por razones económicas.

    El entrenador del OL Lyonnes, el español Jonatan Giráldez, dispuso de lo mejor que tenía a disposición. En ese sentido, Tiane Endler fue la portera titular y heredó la jineta de capitana, luego de que saliera reemplazada la zaguera Wendie Renard. El único gol del partido llegó en los 60 minutos. Fue convertido por la internacional haitiana Melchie Dumornay.

    Con ello, el equipo de la chilena obtiene una corona inédita. Porque es la primera edición de la Copa de la Liga femenina, en el cual participaron elencos de Primera y Segunda División. Por consiguiente, ha obtenido todos los torneos de carácter nacional: campeonato de liga (18), Copa de Francia (10), Trofeo de Campeonas (3) y ahora la Copa de la Liga.

    En el caso particular de Endler, agranda su palmarés. Alcanza su novena estrella en el club. Las otras se desglosan de la siguiente manera: cuatro torneos de Primera División (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025), dos Supercopa de Francia (2021-2022 y 2022-2023), una Copa de Francia (2022-2023) y una Champions League (2021-2022). Además, en su etapa en el PSG logró dos títulos más: Copa de Francia 17-18 y campeonato de liga 2020-2021. En total, son 11 estrellas en el fútbol galo.

    Y las opciones de seguir sumando trofeos es latente, porque el OL Lyonnes está en la pelea por el torneo local, la Liga de Campeones y la Copa de Francia.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalChristiane EndlerOL LyonnesPSGCopa de la Liga de FranciaTiane Endler

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