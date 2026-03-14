De la mano del joven Max Dowman: Arsenal consigue un triunfazo en la agonía ante Everton y sueña con la Premier League

Un triunfo que vale, y mucho. Así lo sienten en el Arsenal, luego de ganar en la agonía por 2-0 ante Everton en el Emirates Stadium. Con este resultado, le sacan 10 puntos de distancia al Manchester City en la cima de la Premier League. Sin embargo, los Ciudadanos todavía adeudan dos partidos y pueden reducir esa brecha a cuatro unidades. Eso sí, la presión la tienen los de Pep Guardiola.

El anhelo del título, cada vez más cerca

De entrada le costó el partido a los Gunners, casi presagiando un desarrollo áspero del cotejo. Y es que pese a que dominaron la posesión del balón de forma amplia -un 67% contra un 33% de la visita- lo cierto es que las acciones más peligrosas de la primera parte estuvieron a cargo de los Toffees. Como primer aviso, a los 17′, Dwight McNeil tuvo la oportunidad de convertir en doble instancia luego de un remate en el área, que salvó Riccardo Calafiori con un cruce magistral y, posteriormente, con un disparo de media distancia, que se estrelló en el vertical derecho de David Raya.

El Arsenal, por su lado, pecaba de un excesivo traslado del balón. En varias instancias quedaron ubicados para el remate franco, pero tocaban hacia los costados y el ataque se diluía.

En el complemento aquello se extendió. A los 48′, en una acción a balón parado, Beto pudo poner el 1-0 con un derechazo ajustado, pero el golero español evitó la conquista. Del otro lado, los pupilos de Mikel Arteta colmaban territorio rival, pero sin poder encontrar la portería.

Recién los 64′ se produjo la aproximación más clara de los londinenses, mediante un disparo con comba de Eberechi Eze. Rozó el palo cuando Jordan Pickford nada podía hacer.

Arsenal sufrió para imponerse al Everton.

El nerviosismo, a esa altura, ya sobrepasaba cualquier parámetro. El Arsenal cargaba la cancha, pero no podía traducir esa supremacía en intentos sobre los tres palos. De este manera, los minutos pasaron y Arteta tuvo que recurrir al banquillo para generar un cambio de actitud en el tridente ofensivo: allí ingresó Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli y Max Dowman, un chico de 16 años.

Para sorpresa del propio entrenador vasco, la llave la tenía el joven valor de la cantera de Hale End. Tras un centro de su autoría, al minuto 88′, Piero Hincapié se encontró con la pelota y le dejó servido el rebote a Gyokeres, que definió a portería vacía. Un alivio para soñar con el título.

¡¡VIKTOR SALVADOR!! Gyokeres recibió un pase DE REBOTE de Hincapié y marcó el 1-0 AGÓNICO de Arsenal sobre Everton. ¡SUEÑAN LOS DE ARTETA!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GqNlFkX0dV — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

No obstante, no era lo único que tenía preparado Dowman. A los 90+6′, y cuando todo el Everton estaba jugado en el área de los Gunners (con Pickford incluido para buscar el cabezazo del empate), el novel ariete se fue solo en un contraataque letal, estableció el 2-0 y se convirtió en el jugador más joven en marcar en toda la historia de la liga inglesa: 16 años y 73 días de edad. Júbilo absoluto en Emirates y liderato más que asegurado.

¡¡GOL DEL PIBE!! CORRIDA AGÓNICA DE DOWMAN (16 años) para firmar el 2-0 de Arsenal sobre Everton.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/AXkOf6JBPY — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

Con 70 puntos, el Arsenal ahora le saca 10 unidades al Manchester City, aunque los celestes juegan esta tarde con West Ham. Los próximos desafíos para los de Arteta serán la vuelta de los octavos de final ante el Bayer Leverkusen, en Londres, y la final de la Copa de la Liga, justamente ante el equipo de Guardiola.