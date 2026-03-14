SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    De la mano del joven Max Dowman: Arsenal consigue un triunfazo en la agonía ante Everton y sueña con la Premier League

    El joven delantero de 16 años ingresó cuando el partido estaba 0-0, sin embargo, fue fundamental para liderar el triunfo al participar en la apertura de la cuenta y luego marcar el 2-0 definitivo al último minuto.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Max Dowman fue la figura en el triunfo agónico de Arsenal sobre Everton.

    Un triunfo que vale, y mucho. Así lo sienten en el Arsenal, luego de ganar en la agonía por 2-0 ante Everton en el Emirates Stadium. Con este resultado, le sacan 10 puntos de distancia al Manchester City en la cima de la Premier League. Sin embargo, los Ciudadanos todavía adeudan dos partidos y pueden reducir esa brecha a cuatro unidades. Eso sí, la presión la tienen los de Pep Guardiola.

    El anhelo del título, cada vez más cerca

    De entrada le costó el partido a los Gunners, casi presagiando un desarrollo áspero del cotejo. Y es que pese a que dominaron la posesión del balón de forma amplia -un 67% contra un 33% de la visita- lo cierto es que las acciones más peligrosas de la primera parte estuvieron a cargo de los Toffees. Como primer aviso, a los 17′, Dwight McNeil tuvo la oportunidad de convertir en doble instancia luego de un remate en el área, que salvó Riccardo Calafiori con un cruce magistral y, posteriormente, con un disparo de media distancia, que se estrelló en el vertical derecho de David Raya.

    El Arsenal, por su lado, pecaba de un excesivo traslado del balón. En varias instancias quedaron ubicados para el remate franco, pero tocaban hacia los costados y el ataque se diluía.

    En el complemento aquello se extendió. A los 48′, en una acción a balón parado, Beto pudo poner el 1-0 con un derechazo ajustado, pero el golero español evitó la conquista. Del otro lado, los pupilos de Mikel Arteta colmaban territorio rival, pero sin poder encontrar la portería.

    Recién los 64′ se produjo la aproximación más clara de los londinenses, mediante un disparo con comba de Eberechi Eze. Rozó el palo cuando Jordan Pickford nada podía hacer.

    Arsenal sufrió para imponerse al Everton.

    El nerviosismo, a esa altura, ya sobrepasaba cualquier parámetro. El Arsenal cargaba la cancha, pero no podía traducir esa supremacía en intentos sobre los tres palos. De este manera, los minutos pasaron y Arteta tuvo que recurrir al banquillo para generar un cambio de actitud en el tridente ofensivo: allí ingresó Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli y Max Dowman, un chico de 16 años.

    Para sorpresa del propio entrenador vasco, la llave la tenía el joven valor de la cantera de Hale End. Tras un centro de su autoría, al minuto 88′, Piero Hincapié se encontró con la pelota y le dejó servido el rebote a Gyokeres, que definió a portería vacía. Un alivio para soñar con el título.

    No obstante, no era lo único que tenía preparado Dowman. A los 90+6′, y cuando todo el Everton estaba jugado en el área de los Gunners (con Pickford incluido para buscar el cabezazo del empate), el novel ariete se fue solo en un contraataque letal, estableció el 2-0 y se convirtió en el jugador más joven en marcar en toda la historia de la liga inglesa: 16 años y 73 días de edad. Júbilo absoluto en Emirates y liderato más que asegurado.

    Con 70 puntos, el Arsenal ahora le saca 10 unidades al Manchester City, aunque los celestes juegan esta tarde con West Ham. Los próximos desafíos para los de Arteta serán la vuelta de los octavos de final ante el Bayer Leverkusen, en Londres, y la final de la Copa de la Liga, justamente ante el equipo de Guardiola.

    Lee también:

    Más sobre:Premier LeagueArsenalEvertonFútbolFútbol inglésFútbol internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sujetos que ingresaron a robar un inmueble en La Serena mueren tras legítima defensa de vecino

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio a disparos en Talca

    Un show intenso y con duro dardo a Kast: Candelabro despliega un poderoso regreso a Lollapalooza

    Plan de “Reconstrucción Nacional” de Kast divide al Congreso por rebaja de impuestos y ajustes a la gratuidad

    Encuentran con vida a los dos hombres extraviados en Parque Nacional Villarrica

    Relator especial de la ONU dice que ataques a lanchas en alta mar por parte de EE.UU. son “totalmente ilegales”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Sujetos que ingresaron a robar un inmueble en La Serena mueren tras legítima defensa de vecino
    Chile

    Sujetos que ingresaron a robar un inmueble en La Serena mueren tras legítima defensa de vecino

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio a disparos en Talca

    Plan de “Reconstrucción Nacional” de Kast divide al Congreso por rebaja de impuestos y ajustes a la gratuidad

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda
    Negocios

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda

    Comité de Ministros revierte rechazos ambientales y aprueba dos proyectos inmobiliarios en las dunas de Concón

    Tierras raras en Chile: los proyectos que podrían llamar la atención de EE.UU.

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración
    Tendencias

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    En vivo: Universidad de Chile visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Universidad de Chile visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Christiane Endler agranda su palmarés: es campeona de la Copa de la Liga de Francia con OL Lyonnes

    La reflexión de Patricio Almendra tras dejar la banca de Deportes Concepción: “Les mentimos con los primeros partidos”

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Un show intenso y con duro dardo a Kast: Candelabro despliega un poderoso regreso a Lollapalooza
    Cultura y entretención

    Un show intenso y con duro dardo a Kast: Candelabro despliega un poderoso regreso a Lollapalooza

    Zaturno invita a Lenwa Dura a su show en Lollapalooza 2026

    Muere a los 96 años el filósofo alemán Jürgen Habermas, uno de los principales representantes de la escuela de Frankfurt

    Relator especial de la ONU dice que ataques a lanchas en alta mar por parte de EE.UU. son “totalmente ilegales”
    Mundo

    Relator especial de la ONU dice que ataques a lanchas en alta mar por parte de EE.UU. son “totalmente ilegales”

    Trump propone una misión naval internacional para mantener abierto el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de Irán

    Quién es el “Cangrejo”, el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro que emerge como posible puente entre Cuba y EE.UU.

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock
    Paula

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”