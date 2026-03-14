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    Manchester City se enreda en su visita a West Ham y sigue cediendo terreno en la lucha por el título con el Arsenal

    Los Ciudadanos no pudieron levantarse de la goleada sufrida ante el Real Madrid, por los octavos de la Champions League, y desperdiciaron valiosos puntos en su viaje a Londres. Ahora, los Gunners le sacan nueve puntos de ventaja en la cima (con un partido más).

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Manchester City igualó con West Ham y se complica en la lucha por el título.

    Manchester City comienza a ver lejano el objetivo del título de la Premier League. Pese a que todavía restan ocho partidos en el calendario, el empate por 1-1 en su visita a West Ham United no hace otra cosa que complicar la calculadora. Los de Pep Guardiola le pierden pisada al Arsenal de Mikel Arteta, que es exclusivo líder con 70 puntos.

    Empate que no sirve

    Pese al desgaste que arrastraban del partido frente al Real Madrid, donde cayeron por 3-0 en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, el conjunto mancuniano demostró una entereza física sorprendente y acorraló al West Ham durante largos pasajes de la primera parte.

    Cargando el ataque por las bandas, con las proyecciones de Rayan Aït-Nouri por la izquierda y de Matheus Nunes por la derecha, los Citizens causaron estragos sobre la zaga de los Hammers, que no podían contener los embates. Justamente, en esa insistencia por el carril zurdo fue que se ocasionó la apertura de la cuenta: Bernando Silva ingresó con facilidad al área, picó el balón en una especie de centro y el balón acabó colándose por la parte alta del arco de Mads Hermansen.

    Desde el desarrollo del trámite, aquel gol del mediocampista portugués a los 31′ le daba un poco de justicia al partido. Incluso, hasta se quedaba corto el marcador. Sin embargo, el fútbol sabe poco de méritos y el West Ham entendió dicha premisa a la perfección. En una jugada totalmente aislada desde el tiro de esquina, Konstantinos Mavropanos ganó en las alturas y puso el cabezazo del empate a los 35′. La anotación del defensor griego se dio con una cuota de suspenso, pues si bien el balón picó dentro, el árbitro tuvo que consultar la tecnología en su reloj para validarlo. 1-1 y el duelo se fue al entretiempo con un Pep Guardiola totalmente ofuscado.

    A partir del complemento, el City se vio obligado a buscar la reacción. No podía permitirse que el Arsenal, que había ganado al Everton horas atrás, se siguiera escapando en la cima. En esa dinámica, Erling Haaland tuvo el gol con un remate cruzado a los 65′, pero Hermansen la manoteó al córner. Posteriormente, mediante un tiro libre de Tijani Reijnders, la pelota se estrelló en el travesaño a los 82′. Los intentos fueron de riesgo, pero a la larga, en vano.

    En definitiva, no hubo más tiempo para los Ciudadanos. Tuvieron que masticar un empate amargo en Londres, que los pone a nueve puntos de diferencia del Arsenal. Eso sí, tienen un partido menos ante Crystal Palace. Ahora, se enfocan en la vuelta frente a los merengues, en Etihad Stadium, aunque llegan golpeados.

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