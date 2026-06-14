Medios iraníes afirman que Teherán habría aceptado alto el fuego tras concesiones de Trump sobre Líbano y el estrecho de Ormuz

Personas asisten a una ceremonia fúnebre en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2026. Foto: Xinhua

Nuevos antecedentes difundidos por medios iraníes sugieren que el eventual acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos habría sido posible gracias a una serie de concesiones realizadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en las horas previas a la negociación final.

Según una publicación de la Agencia Iraní de Noticias en Árabe, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán se preparaba para emitir una declaración oficial sobre el acuerdo de cese de hostilidades, en medio de las negociaciones destinadas a poner fin a meses de enfrentamientos y tensión militar en Medio Oriente.

De acuerdo con el reporte, Teherán había decidido inicialmente abandonar las conversaciones tras ataques registrados contra los suburbios del sur de Beirut, una zona considerada bastión del movimiento chiita Hezbolá, aliado estratégico de Irán en la región.

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🔹 ووفقاً لهذا التقرير، كانت إيران قد ألغت مفاوضاتها بعد الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، وكانت تستعد لشنّ هجوم على الكيان الصهيوني.



🔹لكن في النهاية، وبفضل… — إيران بالعربية | عاجل (@IranArabic_ir) June 14, 2026

Irán habría preparado una nueva ofensiva

La información sostiene que, tras ese incidente, las autoridades iraníes comenzaron a preparar una nueva operación militar contra Israel.

“Irán había cancelado sus negociaciones después del ataque a los suburbios del sur de Beirut y se preparaba para lanzar un ataque contra la entidad sionista”, señala el texto difundido por el medio local.

Sin embargo, la situación habría cambiado en las etapas finales de las conversaciones diplomáticas.

En el mismo reporte se consigna que la República Islámica finalmente optó por desistir de la ofensiva tras recibir una serie de garantías y concesiones por parte de Washington.

Joyce N. Boghosian

Las concesiones atribuidas a Trump

Entre los compromisos que, según las versiones difundidas por Irán, habrían facilitado el entendimiento destacan tres elementos considerados estratégicos por Teherán.

El primero corresponde a la preservación de la integridad territorial del Líbano, un asunto especialmente sensible para la dirigencia iraní debido a su histórica alianza con Hezbolá.

Asimismo, el documento menciona un eventual retiro israelí de sectores fronterizos libaneses y el levantamiento inmediato de medidas de bloqueo que afectaban a la región.

“ Gracias a las concesiones y ventajas presentadas en el último momento por el presidente estadounidense Donald Trump, incluida la preservación de la unidad territorial del Líbano, la retirada de la entidad sionista de la frontera libanesa y el levantamiento inmediato del bloqueo, Irán fue convencido de abandonar la ejecución de su ataque ”, señala el reporte.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni autoridades israelíes han confirmado públicamente la existencia de dichos compromisos.

Acuerdo sobre la navegación en el Golfo Pérsico

Otro de los puntos incluidos en la información difundida por medios iraníes se refiere al futuro de la navegación marítima en el Golfo Pérsico, una zona clave para el comercio energético mundial.

Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Según el reporte, las partes acordaron desarrollar un marco jurídico que regule el tránsito marítimo en esas aguas mediante una cooperación conjunta entre Irán y Omán.

“También se acordó que el marco legal para el movimiento de navegación en las aguas del Golfo Pérsico será organizado en cooperación entre Irán y Omán”, indica el texto.

La referencia adquiere relevancia debido a la disputa internacional generada en torno al estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde transita una parte significativa del petróleo comercializado a nivel global.

Una negociación compleja

Las informaciones surgen en momentos en que Washington y Teherán buscan consolidar un entendimiento que permita reducir las tensiones generadas por el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones militares contra objetivos iraníes.

Durante las últimas semanas, las negociaciones han estado marcadas por enfrentamientos militares, ataques con drones, bombardeos en distintos puntos de Oriente Medio y desacuerdos respecto al futuro del programa nuclear iraní.

Paralelamente, el eventual acuerdo ha generado resistencias dentro de Irán, donde sectores conservadores y vinculados a la Guardia Revolucionaria han manifestado públicamente su rechazo a cualquier acercamiento con Estados Unidos.

Por ahora, las informaciones difundidas por medios iraníes no han sido acompañadas de una declaración oficial del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, por lo que varios de los elementos contenidos en el reporte permanecen sin confirmación independiente.