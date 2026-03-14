Unos hermanos en la lista: los cinco jugadores extranjeros que Córdova visitó en Europa pensando en el futuro de la Roja.

Nicolás Córdova está en Europa. El entrenador de la Roja encabeza una gira destinada a ampliar el universo de jugadores elegibles para la Selección, con foco en futbolistas con doble nacionalidad. El recorrido incluye Portugal, Dinamarca, España y Suiza, con nombres específicos para la Sub 20 y alternativas para el combinado adulto.

La búsqueda responde a una política instalada en Quilín de identificar de manera temprana a futbolistas con ascendencia chilena que desarrollan su formación en ligas del Viejo Continente. En esta etapa, el trabajo apunta a establecer un vínculo con los jugadores y sus entornos. En el pasado han aparecido nombres como Miiko Albornoz, Ben Brereton, Lawrence Vigouroux o Nayel Mehssatou. También hay un listado que ha rechazado la chance de jugar por Chile, donde aparecen Robbie Robinson o Sebastián Soto.

“El viaje de Nicolás se enmarca dentro de una gira que estamos realizando como selección en la búsqueda de nuevos jugadores elegibles para potenciar a las futuras selecciones. Preferimos hacerlo de manera presencial para ir avanzando de manera concreta y posteriormente analizar futuras convocatorias según el nivel que exhiban en determinado momento”, explica Felipe Correa, gerente de selecciones, a El Deportivo.

El año competitivo de la Roja comienza este mes. La Selección jugará ante Cabo Verde (27 de marzo) y Nueva Zelanda (30 de marzo) en el FIFA Series, dos encuentros preparatorios organizados por el ente rector del fútbol.

Mirando al 2030

La gira de Córdova no se limita al ámbito juvenil, que era su labor hasta que asumió como DT interino. En Suiza, el seguimiento incluye a los hermanos Reichmuth, ambos con doble nacionalidad.

Nils Reichmuth, nacido el 22 de febrero de 2002, actúa como volante ofensivo en el Thun. Mide 1,75 metros y es zurdo. Fue fichado el 5 de agosto de 2024 y su contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2028. Su posición lo ubica como enlace entre el mediocampo y el ataque.

Su hermano, Miguel Reichmuth, nació el 26 de octubre de 2003 y pertenece al Zurich. Mide 1,71 metros, es diestro y se desempeña como mediocampista defensivo. Firmó con su club el 14 de septiembre de 2022 y mantiene vínculo vigente hasta el 30 de junio de 2030, tras renovar el 26 de septiembre de 2025.

La visita de Córdova contempla reuniones para conocer la situación actual de ambos y su disposición a ser convocado.

Opciones para la Sub 20

En la categoría Sub 20 aparecen tres nombres que están siendo seguidos de cerca. El primero es Jetzen Lopes, nacido el 14 de enero de 2007, delantero que puede desempeñarse como extremo izquierdo. Compite en el Sporting Braga de Portugal, donde fue fichado el 1 de julio de 2025 y mantiene contrato hasta el 30 de junio de 2026.

Lopes tiene nacionalidad australiana y chilena (su padre es chileno) y se caracteriza por su perfil zurdo. A sus 19 años, forma parte de la estructura formativa de un club que en las últimas temporadas ha consolidado un modelo de desarrollo y venta de jugadores hacia ligas mayores. La evaluación de Córdova apunta a determinar su disposición para integrarse a procesos juveniles.

En Dinamarca, el seguimiento se concentra en Roberto Risnaes, nacido el 29 de enero de 2007. Delantero centro, con nacionalidad danesa y chilena, pertenece al Copenhague. Firmó con el club el 1 de enero de 2024.

El tercer nombre en la órbita juvenil es Thomas Dean, futbolista categoría 2007 que milita en el Espanyol de Barcelona. Se desempeña como defensor, con capacidad para actuar como lateral. Tiene nacionalidad española y chilena.

Evaluación continúa

La estrategia definida por la federación privilegia el contacto directo. Más allá de informes y seguimientos remotos, la intención es observar entrenamientos, partidos y sostener conversaciones cara a cara con jugadores y sus clubes.

La eventual convocatoria dependerá del rendimiento en sus respectivos equipos y de las necesidades específicas del equipo. En el caso de la Sub 20, el foco está puesto en ampliar alternativas de cara a los próximos torneos oficiales. Para la adulta, la búsqueda apunta a perfiles que puedan integrarse a mediano plazo y aumentar la competencia interna en puestos específicos. La Roja no tiene competencia hasta la Copa América de 2027. Pero en la ANFP no han ocultado que Córdova, más allá de si sigue como DT, tendrá un rol clave en el proceso de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

La gira europea forma parte de una planificación que considera nuevos desplazamientos durante el año. Por ahora, el recorrido de Córdova suma reuniones, observaciones en cancha y primeros contactos formales. Los nombres están identificados. El siguiente paso es definir si se transforman en convocatorias concretas para la Roja.