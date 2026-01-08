Varios nombres en la lista: la maldición de los futbolistas que rechazaron a La Roja

Los técnicos de la Roja han buscado sumar nuevos nombres de jugadores con ascendencia chilena a las nóminas durante los últimos años, pero algunas de esas gestiones no han prosperado. En su mayoría, quienes rechazaron a La Roja en determinados momentos de su carrera, no han tenido buen desarrollo en sus carreras.

El caso más reciente es el de Sebastián Guerra Soto, nacido en California y con ascendencia chilena, quien en septiembre de 2020 fue citado por el entonces técnico de Chile, Reinaldo Rueda, para las jornadas clasificatorias ante Uruguay y Colombia. Su decisión, sin embargo, fue negativa: no dudó en darle un portazo a la convocatoria.

Under-20-World-Cup-R-1606231-1.jpg

Tras una serie de cesiones por clubes de Países Bajos, Portugal y Escocia en su paso por Norwich City, terminó su contrato en Austria Klagenfurt y tomó la decisión de anunciar su retiro a los 25 años del fútbol profesional a través de sus redes sociales producto de las lesiones que acarreó una larga inactividad.

Otro de los más recordados fue el de Robbie Robinson, quien en agosto de 2021 aceptó en un inicio acudir al llamado de Martín Lasarte y entrenar en Juan Pinto Durán, pero abandonó el proceso tras una semana de concentración. Regresó a Estados Unidos, de manera sorpresiva.

El exdelantero debutó en 2024 con la MLS junto al Inter Miami. Sin embargo, múltiples lesiones marcaron su paso por el club y en julio de ese mismo año rescindió su contrato.

También está el exfutbolista Mauricio Zárate, atacante argentino con trayectoria en Vélez Sarsfield y Boca Juniors, que fue convocado por Jorge Sampaoli en 2015, pero el jugador transandino terminó en la espera del llamado a la “Albiceleste”.

Finalmente nunca pudo ser parte de la selección absoluta de Argentina y, tras su paso por diferentes clubes de Europa, donde nunca logró consolidarse de forma permanente, anunció su retiro en enero de 2025, a los 37 años: “Te voy a extrañar mucho, amiga”, le escribió a la pelota.