    Se retira a los 25 años: el ocaso de la carrera del delantero que le dijo que no a la Roja

    Sebastián Soto, el ariete nacido en California, de padre chileno, anunció su retiro del fútbol a través de sus redes sociales. Producto de las lesiones, acarreó una larga inactividad. Por sus raíces criollas, fue sondeado para jugar por Chile y Reinaldo Rueda lo consideró. Soto prefirió defender a Estados Unidos.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    Soccer Football - Under-20 World Cup - Round of 16 - France v USA - Bydgoszcz Stadium, Bydgoszcz, Poland - June 4, 2019 France's Michael Cuisance in action with Sebastian Soto of the U.S. Agencja Gazeta/Roman Bosiacki via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

    Sorpresa. A los 25 años de edad, el delantero estadounidense de raíces chilenas Sebastián Soto decidió poner fin a su carrera. Arrancando el año, anunció la decisión de retirarse a través de sus redes sociales, compartiendo un mensaje repasando su etapa deportiva. “Cuelgo los zapatos. El juego me dio más de lo que nunca esperé. Agradecido con todos los que formaron parte del viaje. Gracias, gracias. Siguiente capítulo”, posteó el atacante, dando a conocer la determinación.

    Su historial de lesiones lo perjudicó y terminó por empujar la decisión final. El último partido de Soto fue el 19 de mayo de 2024, con la camiseta del Austria Klagenfurt, por la Bundesliga de ese país. En agosto de aquel año, una lesión de rodilla lo sacó de las canchas y no ha podido volver a jugar. Superando los 500 días de baja, tomando como referencia los datos de Transfermarkt, finalmente el ariete nacido en Carlsbad, California, optó por colgar los botines.

    En sus redes sociales, Soto anunció su retiro.

    Futbolista categoría 2000, Sebastián Soto, de padre chileno y madre mexicana, se crio en Norteamérica y comenzó su carrera en la selección de las Barras y Estrellas en la Sub 17. Fue producto de la academia del Real Salt Lake, donde explotó su faceta goleadora en la temporada 2017-2018, con 16 tantos en 12 partidos por la US Soccer Development Academy, para jugadores Sub 18 y Sub 19.

    En agosto de 2018 se unió a las juveniles del Hannover 96 de Alemania. Llegó a debutar en la Bundesliga, en 2019. Lamentablemente para su desarrollo deportivo, nunca se logró consolidar y comenzó un espiral de continuos cambios, por diferentes torneos. En 2020, recaló en el Norwich City, firmando por tres temporadas, aunque en la primera de ellas salió cedido al Telstar de los Países Bajos. A mitad de temporada se acabó el préstamo. Luego volvería a salir del Norwich, en 2021, ahora para el Porto B. Se repetiría la secuencia y al año siguiente se fue al Livingston FC de Escocia. En 2022 fichó en el Austria Klagenfurt, su último club.

    Tras una grave lesión de rodilla jugando en el equipo filial, en octubre de 2024 se rescindió su contrato con los austriacos.

    El delantero que le dijo que no a la Roja

    Soto construyó un camino en las categorías juveniles de Estados Unidos. Debutó en la Sub 19 en 2018 y fue campeón del Campeonato Sub 20 de la Concacaf, clasificando para el Mundial de Polonia 2019. Ahí se produjo su despegue, marcando cuatro goles en cinco partidos (EE.UU. llegó hasta cuartos de final).

    

    El hecho de participar en combinados juveniles norteamericanos no le impedían poder jugar en una selección adulta de otro país. En su momento, sus abuelos mexicanos afirmaron que el jugador es “orgullosamente estadounidense”. Por lo mismo, Chile lo sondeó para unirse. En septiembre de 2020, cuando Reinaldo Rueda era el entrenador de la Roja, Sebastián Soto fue citado para la Selección, de cara a las Eliminatorias para Qatar 2022. Sin embargo, el futbolista declinó la convocatoria.

    Después del sondeo de Chile, llegó el llamado del equipo absoluto de Estados Unidos. En noviembre del mismo año, el DT Gregg Berhalter lo convocó para unos amistosos contra Gales y Panamá. A fines de 2020, jugaría dos partidos con el USA Team. Marcó dos goles a los panameños, donde jugó 13′. Después, tendría 32′ ante El Salvador.

