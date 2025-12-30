En Nueva Zelanda y ante selecciones mundialistas: qué es el FIFA Series, el primer desafío de la Roja en 2026.

La selección chilena ya tiene definido su primer compromiso del 2026. En marzo, durante la ventana internacional de ese mes, el equipo nacional participará en un cuadrangular en Nueva Zelanda que forma parte del FIFA Series, una iniciativa amistosa impulsada por el organismo que preside Gianni Infantino para ampliar el cruce entre selecciones de distintas confederaciones.

Chile volverá a jugar después del cierre de un proceso eliminatorio sin clasificación al Mundial, una serie de amistosos de poca envergadura a finales de 2025 y en un contexto de transición en la banca. Nicolás Córdova sigue, por ahora, como entrenador interino, mientras la ANFP mantiene activa la búsqueda de un técnico permanente. El panorama respecto de la conducción del equipo continúa abierto y los amistosos aparecen como un espacio de evaluación en medio de ese escenario.

“No puedo especificar la fecha (del arribo del nuevo DT), porque dependerá de las posibilidades que tengamos de técnico. Eso lo ve Felipe Correa (gerente de selecciones). Está analizando opciones en base a las características que tiene nuestra Selección, no tenemos grandes figuras a nivel mundial y debemos mejorar la parte colectiva, que fue fundamental para los resultados, que se vieron en los dos últimos partidos amistosos. Pero te abre nuevas esperanzas con los chicos muy motivados y concentrados en lo que viene”, apuntó Pablo Milad hace dos semanas.

La Roja jugará un cuadrangular amistoso en marzo. SIPA/PHOTOSPORT

Qué es el FIFA Series

El cuadrangular en Oceanía reunirá a Nueva Zelanda, en su condición de anfitrión, más Cabo Verde, Finlandia y Chile. La Roja busca definir lineamientos deportivos para el mediano plazo. En rigor, no hay competencia oficial hasta la Copa América de 2027.

Para dos de los participantes, el certamen servirá como preparación directa para la Copa del Mundo de 2026: Nueva Zelanda y Cabo Verde ya tienen asegurada su presencia en el torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Para Chile y Finlandia, en cambio, la cita adquiere carácter de reactivación y puesta a punto en calendarios sin Mundial.

El FIFA Series es una plataforma amistosa bianual organizada por el ente afincado en Zúrich. Su primera edición se realizó en 2024, con una prueba piloto, y se estructura en minitorneos con varias selecciones de distintas confederaciones reunidas en una misma sede. En 2026 será la primera versión oficial. El objetivo declarado del organismo es ampliar la diversidad de rivales.

“FIFA Series supone un gran avance para las selecciones nacionales de todo el mundo. Proporcionará una experiencia competitiva mucho más valiosa para futbolistas, equipos y aficionados, y contribuirá enormemente al desarrollo del fútbol”, señaló Infantino.

Los rivales de Chile

Chile enfrentará en Nueva Zelanda a tres perfiles distintos de oposición. Cabo Verde llegará al cuadrangular en plena preparación para la Copa del Mundo. Integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Uruguay. Su plantel se compone mayoritariamente de futbolistas que actúan en ligas europeas, con una base relevante en Portugal. La federación ha incorporado en los últimos años a jugadores de la diáspora caboverdiana, lo que ha permitido ampliar el abanico de citables y sostener un proceso competitivo.

“Vamos a tener un grupo complejo en Estados Unidos, por lo tanto, será un test importante para nuestra selección. De hecho, una oportunidad excelente para probar unos pocos meses antes del inicio del Mundial”, señaló Mario Semedo, el presidente de la federación del combinado africano.

Nueva Zelanda, anfitrión del certamen, pertenece a la OFC y también tiene asegurado un cupo mundialista. Su calendario 2026 incluirá amistosos y concentraciones con foco en la preparación para la fase de grupos en Norteamérica. Quedó agrupada con Bélgica, Egipto e Irán en la cita planetaria.

El cuarto participante será Finlandia. No registra participaciones en Copas del Mundo, pero disputó la Eurocopa 2021, lo que marcó su mayor logro reciente a nivel de selecciones. Su presente competitivo se sitúa en el marco de la clasificación europea, con campañas en Nations League y eliminatorias continentales, y con una base de futbolistas que militan en ligas del norte y centro de Europa.