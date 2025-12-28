Siguiendo a Messi y De Paul: la figura argentina del Betis de Pellegrini que está a un paso del Inter Miami

Manuel Pellegrini está atento a los movimientos del mercado de fichajes para la conformación del plantel en el Betis. La campaña del Ingeniero en España, que tiene a los verdiblancos entre los favoritos de la Europa League y en zona de clasificación a torneos internacionales en LaLiga, ha despertado el interés de varios equipos del mundo por sus jugadores.

Es en ese contexto que el entrenador chileno se abre a la posibilidad de tener que ver partir a uno de sus pupilos durante este verano. Y es que el argentino Giovani Lo Celso está muy cerca de dejar el conjunto de Andalucía para viajar rumbo a Estados Unidos.

El Inter Miami, que tiene a Lionel Messi y Rodrigo De Paul como estandartes, está muy interesado en adquirir la carta del formado en Rosario Central. Según trascendió en las últimas horas desde medios españoles, el club norteamericano negocia la llegada del mediocampista, quien está en la búsqueda de más continuidad de cara a la Copa del Mundo 2026.

La intención de las Garzas es reforzar la mitad de la cancha con jerarquía y experiencia internacional, y Lo Celso aparece como el apuntado para reemplazar a Sergio Busquets, quien se retiró este año y dejó un vacío importante en la estructura del equipo. Además, la cercanía del transandino con sus compañeros en la selección Albiceleste es otro aliciente para reunirlos en el Estado de Florida.

Giovani Lo Celso junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la Selección Argentina.

El cortado de Pellegrini

Mientras el club bético negocia con el Inter Miami por el pase de Lo Celso (quieren US$ 5 millones por su carta, ya que tiene contrato hasta 2028), Manuel Pellegrini también se prepara para abrirle la puerta de salida a otro de sus pupilos.

De acuerdo a la información de los portales ibéricos, el atacante Ezequiel ‘Chimy’ Ávila está buscando nuevos horizontes por el poco protagonismo que ha tenido durante la presente campaña.

En total, Ávila ha sido partícipe de 14 compromisos en todas las competiciones, ingresando mayormente desde el banquillo. No tiene goles anotados y es de los que menos minutos jugados acumula: con 418, está solo por delante del tercer arquero, Adrián San Miguel, que suma 270′, y del lesionado Isco Alarcón, que ha jugado 39′.