Mercado cruzado: figura de Audax Italiano aparece en la órbita de la UC de Daniel Garnero para reforzar la delantera

En Universidad Católica, el tema de los refuerzos no está cerrado. Antes de arrancar la pretemporada, Cruzados confirmó la incorporación de cuatro nuevos jugadores: Justo Giani (proveniente de Aldosivi), Jimmy Martínez (ex Huachipato), Bernardo Cerezo (ex Ñublense) y Matías Palavecino (llega desde el campeón Coquimbo Unido). Como pocas veces ha sucedido en los últimos años, la gerencia deportiva del club se movió con prontitud para cumplir con las exigencias de Daniel Garnero.

El DT, quien llevó a los cruzados hacia la fase grupal de la Copa Libertadores con el cupo de Chile 2, manifestó en varias oportunidades que contaba con una plantilla reducida y que, de cara a la temporada 2026, requería un mayor contingente de futbolistas. En efecto, el año que viene será movido para la UC, al contar con cinco competencias: Supercopa, Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Libertadores.

Por lo mismo, el mercado sigue abierto en la precordillera y se aguardan por más refuerzos. Uno de los puestos que se pretende reforzar es el ataque. La situación de Eduard Bello no se ha destrabado. Si bien Garnero pidió la continuidad del venezolano, la carta del futbolista es de Barcelona de Guayaquil y no hay novedades, de momento. Mientras tanto, asoman alternativas. Es conocida la situación de César Munder, quien está libre tras finalizar su vínculo con Cobresal. Pero el chileno-cubano no es el único.

Según entiende El Deportivo, hay otro atacante que está en el radar de Católica. Se trata del iquiqueño Michael Vadulli. Extremo de 27 años, jugó en 2025 en Audax Italiano, consiguiendo clasificar a la Copa Sudamericana. En su carrera ha estado en tres clubes: Deportes Iquique, Palestino y los itálicos. En la temporada recién finalizada disputó 29 partidos: 23 en el Torneo Nacional y seis en la Copa Chile (con un total de 1.860 minutos disputados). Registró cinco goles y cuatro asistencias.

Es un puntero veloz, que principalmente juega por el lado izquierdo. Su último partido fue el 1 de diciembre, en el triunfo audino por 1-0 sobre Ñublense. Solo en la Liga de Primera, fue titular en 18 de los 23 partidos que tuvo, promediando 63 minutos por encuentro. En el caso de que la UC avance en este interés, hay que considerar que Vadulli tiene contrato vigente con la tienda de La Florida hasta diciembre de 2026.

Audax ya perdió a dos de sus principales agentes ofensivos de cara a la campaña venidera. Uno es Eduardo Vargas, en cuyo horizonte asoma Universidad de Chile. El otro es Leonardo Valencia, el más destacado del equipo en 2025, quien fichó en Deportes Concepción. Hasta la fecha, la única cara nueva de los verdes es Diego Coelho, proveniente de Cobresal.