SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Mercado cruzado: figura de Audax Italiano aparece en la órbita de la UC de Daniel Garnero para reforzar la delantera

    Universidad Católica trabaja en aumentar su plantel de cara a la temporada 2026. En esa dirección, y para satisfacer los pedidos del técnico argentino de cara a la Copa Libertadores, un puntero de los itálicos asoma como alternativa.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Carlos Tapia
    Un jugador de Audax Italiano aparece en la órbita de la UC. Foto: Photosport

    En Universidad Católica, el tema de los refuerzos no está cerrado. Antes de arrancar la pretemporada, Cruzados confirmó la incorporación de cuatro nuevos jugadores: Justo Giani (proveniente de Aldosivi), Jimmy Martínez (ex Huachipato), Bernardo Cerezo (ex Ñublense) y Matías Palavecino (llega desde el campeón Coquimbo Unido). Como pocas veces ha sucedido en los últimos años, la gerencia deportiva del club se movió con prontitud para cumplir con las exigencias de Daniel Garnero.

    El DT, quien llevó a los cruzados hacia la fase grupal de la Copa Libertadores con el cupo de Chile 2, manifestó en varias oportunidades que contaba con una plantilla reducida y que, de cara a la temporada 2026, requería un mayor contingente de futbolistas. En efecto, el año que viene será movido para la UC, al contar con cinco competencias: Supercopa, Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Libertadores.

    Por lo mismo, el mercado sigue abierto en la precordillera y se aguardan por más refuerzos. Uno de los puestos que se pretende reforzar es el ataque. La situación de Eduard Bello no se ha destrabado. Si bien Garnero pidió la continuidad del venezolano, la carta del futbolista es de Barcelona de Guayaquil y no hay novedades, de momento. Mientras tanto, asoman alternativas. Es conocida la situación de César Munder, quien está libre tras finalizar su vínculo con Cobresal. Pero el chileno-cubano no es el único.

    Según entiende El Deportivo, hay otro atacante que está en el radar de Católica. Se trata del iquiqueño Michael Vadulli. Extremo de 27 años, jugó en 2025 en Audax Italiano, consiguiendo clasificar a la Copa Sudamericana. En su carrera ha estado en tres clubes: Deportes Iquique, Palestino y los itálicos. En la temporada recién finalizada disputó 29 partidos: 23 en el Torneo Nacional y seis en la Copa Chile (con un total de 1.860 minutos disputados). Registró cinco goles y cuatro asistencias.

    Es un puntero veloz, que principalmente juega por el lado izquierdo. Su último partido fue el 1 de diciembre, en el triunfo audino por 1-0 sobre Ñublense. Solo en la Liga de Primera, fue titular en 18 de los 23 partidos que tuvo, promediando 63 minutos por encuentro. En el caso de que la UC avance en este interés, hay que considerar que Vadulli tiene contrato vigente con la tienda de La Florida hasta diciembre de 2026.

    Audax ya perdió a dos de sus principales agentes ofensivos de cara a la campaña venidera. Uno es Eduardo Vargas, en cuyo horizonte asoma Universidad de Chile. El otro es Leonardo Valencia, el más destacado del equipo en 2025, quien fichó en Deportes Concepción. Hasta la fecha, la única cara nueva de los verdes es Diego Coelho, proveniente de Cobresal.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalUniversidad CatólicaAudax ItalianoMichael VadulliLa UCLiga de PrimeraMercado de pases

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Evitar el sol entre las 11.00 y 17.00 horas: autoridades entregan recomendaciones ante ola de calor

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Quién es Manahi Pakarati, la embajadora en Nueva Zelanda criticada por publicación sobre la autodeterminación de Rapa Nui

    Violenta riña entre comerciantes en Penco deja un herido y cinco detenidos

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Lo más leído

    1.
    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    2.
    Problemas para Manuel Pellegrini en el Betis: Isco tendrá que operarse tras una nueva complicación física

    Problemas para Manuel Pellegrini en el Betis: Isco tendrá que operarse tras una nueva complicación física

    3.
    Lionel Messi le causa el primer dolor de cabeza a Paqui Meneghini: buscan reprogramar duelo internacional de la U

    Lionel Messi le causa el primer dolor de cabeza a Paqui Meneghini: buscan reprogramar duelo internacional de la U

    4.
    ¿Y Unión Española? Patricio Rubio recibe un portazo tras ofrecerse a Everton

    ¿Y Unión Española? Patricio Rubio recibe un portazo tras ofrecerse a Everton

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”
    Chile

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Evitar el sol entre las 11.00 y 17.00 horas: autoridades entregan recomendaciones ante ola de calor

    Quién es Manahi Pakarati, la embajadora en Nueva Zelanda criticada por publicación sobre la autodeterminación de Rapa Nui

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor
    Negocios

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo
    Tendencias

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    El mismo representante de Salomón Rodríguez: Colo Colo avanza para sumar a joven defensa uruguayo como refuerzo
    El Deportivo

    El mismo representante de Salomón Rodríguez: Colo Colo avanza para sumar a joven defensa uruguayo como refuerzo

    Las definiciones de Héctor Bellerín, el pupilo ‘no estereotipado’ de Pellegrini: “Me crie entre máquinas de coser”

    Elegido como mejor extremo derecho y en el top 5 de los Sub 21: Darío Osorio se llena de elogios en Dinamarca

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años
    Cultura y entretención

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Lynne Ramsay, cineasta: “Me siento atraída por personajes tridimensionales, que poseen oscuridad y luz”

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país
    Mundo

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país

    China alcanza velocidad récord de 800 km/h en prueba de levitación magnética

    Tormentas invernales provocan más de 9.000 vuelos cancelados o retrasados en Estados Unidos

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad