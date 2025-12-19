La UC se sigue armando con todo para su regreso a la Copa Libertadores: oficializa a Jimmy Martínez

Universidad Católica sigue agitando el mercado de cara a la próxima temporada. Tal como había señalado El Deportivo este jueves, Jimmy Martínez se convirtió en nuevo jugador de los Cruzados.

La oficialización se produjo la tarde de este viernes a través de las redes sociales del cuadro de la franja. “Comunicamos oficialmente que el volante nacional se suma al plantel de Universidad Católica para la próxima temporada 2026″, comunicaron. Y añadieron: “Proveniente de Huachipato, el jugador superó exitosamente los exámenes médicos y firmó su contrato con el club”.

El exvolante de la U se incorporará dentro de dos semanas al plantel. Lo hará este lunes 5 de enero, cuando el equipo del DT Daniel Garnero retome los trabajos para la preparación con miras a los desafíos del 2026.

El jugador arriba a San Carlos de Apoquindo como agente libre, tras finalizar su contrato con Huachipato, donde no quiso renovar. Tuvo una alta participación durante la temporada, disputando 41 partidos oficiales, en los que anotó tres goles y entregó seis asistencias.

Ampliando la mitad

El futbolista de 28 años se suma como una alternativa de experiencia para el mediocampo cruzado, con recorrido en el fútbol nacional y presencia constante en el equipo acerero durante el último año. Su incorporación por dos temporadas responde a la necesidad de ampliar las opciones en la zona media, considerando el exigente calendario para la próxima temporada en el cuadro precordillerano.

Su llegada se suma a la de Matías Palavecino y Justo Giani, con la que Universidad Católica comienza a tomar forma en el mercado de pases. Hace algunos días también aseguraron el fichaje de Bernardo Cerezo, para reforzar la zona defensiva. Además, también han asegurado la continuidad de algunos jugadores claves: Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero firmaron su renovación mientras se jugaba la recta final de la Liga de Primera. A ellos se suma el Cimbi Cuevas, quien también extendió su vínculo con el conjunto de San Carlos de Apoquindo. Y Darío Melo, el segundo arquero del equipo, y de Jhojan Valencia.