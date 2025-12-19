SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La UC se sigue armando con todo para su regreso a la Copa Libertadores: oficializa a Jimmy Martínez

    El volante llega libre desde Huachipato y se unirá el 5 de enero al plantel cruzado.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Jimmy Martínez fue anunciado como refuerzo de la UC. @Cruzados/X

    Universidad Católica sigue agitando el mercado de cara a la próxima temporada. Tal como había señalado El Deportivo este jueves, Jimmy Martínez se convirtió en nuevo jugador de los Cruzados.

    La oficialización se produjo la tarde de este viernes a través de las redes sociales del cuadro de la franja. “Comunicamos oficialmente que el volante nacional se suma al plantel de Universidad Católica para la próxima temporada 2026″, comunicaron. Y añadieron: “Proveniente de Huachipato, el jugador superó exitosamente los exámenes médicos y firmó su contrato con el club”.

    El exvolante de la U se incorporará dentro de dos semanas al plantel. Lo hará este lunes 5 de enero, cuando el equipo del DT Daniel Garnero retome los trabajos para la preparación con miras a los desafíos del 2026.

    El jugador arriba a San Carlos de Apoquindo como agente libre, tras finalizar su contrato con Huachipato, donde no quiso renovar. Tuvo una alta participación durante la temporada, disputando 41 partidos oficiales, en los que anotó tres goles y entregó seis asistencias.

    Ampliando la mitad

    El futbolista de 28 años se suma como una alternativa de experiencia para el mediocampo cruzado, con recorrido en el fútbol nacional y presencia constante en el equipo acerero durante el último año. Su incorporación por dos temporadas responde a la necesidad de ampliar las opciones en la zona media, considerando el exigente calendario para la próxima temporada en el cuadro precordillerano.

    Su llegada se suma a la de Matías Palavecino y Justo Giani, con la que Universidad Católica comienza a tomar forma en el mercado de pases. Hace algunos días también aseguraron el fichaje de Bernardo Cerezo, para reforzar la zona defensiva. Además, también han asegurado la continuidad de algunos jugadores claves: Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero firmaron su renovación mientras se jugaba la recta final de la Liga de Primera. A ellos se suma el Cimbi Cuevas, quien también extendió su vínculo con el conjunto de San Carlos de Apoquindo. Y Darío Melo, el segundo arquero del equipo, y de Jhojan Valencia.

    Más sobre:FútbolUniversidad CatólicaUCJimmy MartínezDaniel Garnero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    Nombran a nueva rectora del INBA: Urbi Rojas asumirá este lunes 22 de diciembre

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    Kast valora reunión con Frei y abre puerta a cita con Boric después de asumir en La Moneda

    Lo más leído

    1.
    Principio de acuerdo: Azul Azul fija decisivo directorio en medio de la tensa negociación con Gustavo Álvarez

    Principio de acuerdo: Azul Azul fija decisivo directorio en medio de la tensa negociación con Gustavo Álvarez

    2.
    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    3.
    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    4.
    Gigante brasileño realiza millonaria oferta para llevarse a Felipe Loyola de Independiente

    Gigante brasileño realiza millonaria oferta para llevarse a Felipe Loyola de Independiente

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse
    Chile

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    Nombran a nueva rectora del INBA: Urbi Rojas asumirá este lunes 22 de diciembre

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes
    Negocios

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel
    Tendencias

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más
    El Deportivo

    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más

    La UC se sigue armando con todo para su regreso a la Copa Libertadores: oficializa a Jimmy Martínez

    La UC confirma el arribo de Justo Giani como refuerzo para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver
    Cultura y entretención

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver

    Javiera Mena cierra el año con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte
    Mundo

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein

    Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad