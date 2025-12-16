Universidad Católica inaugura su temporada de fichajes. Los cruzados parten por asegurar la defensa. En San Carlos de Apoquindo incorporaron a Bernardo Cerezo, quien hasta este año militó en Ñublense y se transformó en titular permanente en los Diablos Rojos. En la última temporada participó en 26 encuentros, con cuatro anotaciones.

La incorporación será oficializada en las próximas horas por el club cruzado, que busca fortalecer su plantel de cara a su participación en la próxima Copa Libertadores de América, en la que ingresará en la fase de grupos.

La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

Cerezo, de 30 años, inició su carrera en Universidad de Chile, el club que lo formó y en el que hizo su estreno como profesional, en 2012. Permaneció en los azules hasta 2015. Disputó ocho encuentros.

Luego, partió cedido a Santa Cruz, en busca de mayor continuidad. La consiguió: disputó 31 encuentros y marcó cinco goles. En la siguiente temporada actuó en Deportes La Serena, con 30 partidos jugados y un gol.

Bernardo Cerezo, el refuerzo cruzado (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago Wanderers fue su siguiente estación, una de las más extensas de su trayectoria. En el equipo porteño, considerando temporadas en Primera División y en Primera B, disputó 109 encuentros. Marcó cuatro tantos.

En 2021 se sumó a Ñublense, ya como un jugador consolidado. En 124 partidos, marcó 10 goles.

Mantener y reforzar

Los estudiantiles siguen trabajando en la conformación del plantel que afrontará el próximo año. La intención de Daniel Garnero es que no se mueva nadie. Terminaron contrato Tomás Asta-burugua, Agustín Farías, Clemente Montes y Darío Melo, quienes negocian su continuidad.

Mientras, el volante Johan Valencia solicitó una mejora salarial. "Estamos a la espera de que el club nos responda al ofrecimientoque le hicimos con mi representante, pero aún no tenemos respuesta… no es nada seguro, aún estamos esperando que nos respondan. Ya llevamos más de un mes esperando que respondan la oferta que le hicimos, pero no tenemos respuesta”, explicó el volante, quien retiró sus pertenencias del club.

“Si llega otra oferta, el club tiene que verla con mi representante, también tienen que sentarse a negociar esa salida. Se han acercado varios clubes.Mi representante me dice que han preguntado mucho por mí, entonces estamos esperando”, sostuvo, ampliando la incertidumbre.

Ya renovaron figuras emblemáticas como Fernando Zampedri y Gary Medel. También extendió su permanencia el defensor Branco Ampuero.