    El Deportivo

    El incierto futuro de Jhojan Valencia en la UC: “No es bueno extender esta situación; no es cómodo”

    Pese a que existe un compromiso para que se quede la próxima temporada, el volante colombiano puso en duda su permanencia en el Claro Arena. En contacto con El Deportivo, el empresario Miguel Cardona aclara el futuro del jugador.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Johjan Valencia podría partir de Universidad Católica. FOTO: Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Tiempos de definiciones en los clubes chilenos, periodo en el que la Universidad Católica tampoco está ajena. A solo días del final de la temporada, el equipo cruzado trabaja incesantemente en la confección de su plantel para la temporada 2026.

    Porque la secretaría técnica de la franja ha hecho varios avances en este final de año. En ese escenario, ya pudo oficializar la extensión del contrato de Fernando Zampedri, hexagoleador del fútbol chileno, una de las peticiones formales del técnico Daniel Garnero.

    Lo mismo ocurrió con Gary Medel y Branco Ampuero, dos jugadores que también finalizaban su compromiso con la institución, pero que eran piezas clave del proyecto del entrenador argentino.

    “Hemos tenido que trabajar intensamente estos últimos días para poder llegar a esta fecha. Ahora podemos decir ya con seguridad que Branco Ampuero, Fernando Zampedri y Gary Medel van a ser parte del plantel de Católica para el año 2026”, aseguró el presidente Juan Tagle una vez que se confirmaron las renovaciones.

    Pero no solo han laborado fuerte en mantener a sus jugadores, sino también que están a un paso de enrolar en sus filas a uno de los jugadores clave en el título de Coquimbo Unido y, por ende, de la temporada en la Liga de Primera.

    Se trata del volante creativo Matías Palavecino. El futbolista de 27 años fue visto llegar el martes pasado a las instalaciones del club en compañía del gerente deportivo José María Buljubasich, antes de sostener una reunión de varias horas con el mediocampista. Indicio de que su fichaje, tras quedar libre del cuadro pirata, está muy cerca.

    El caso Valencia

    Aunque no todo avanza de acuerdo con el plan. En la jornada del miércoles, los hinchas de la franja se percataron de la intempestiva salida de las instalaciones del volante colombiano Jhojan Valencia, quien abandonó la casa cruzada llevando consigo la mayoría de sus efectos personales.

    Encima, las palabras del futbolista cafetalero no hicieron más que encender la incertidumbre de los fanáticos, pero también de las autoridades del club, después que el caleño diera a entender que no se sentía valorado en la UC.

    “Estamos a la espera de que el club nos responda al ofrecimiento que le hicimos con mi representante, pero aún no tenemos respuesta… no es nada seguro, aún estamos esperando que nos respondan. Ya llevamos más de un mes esperando que respondan la oferta que le hicimos, pero no tenemos respuesta”, explicó el volante extranjero.

    Incluso, aseguró que “si llega otra oferta, el club tiene que verla con mi representante, también tienen que sentarse a negociar esa salida. Se han acercado varios clubes. Mi representante me dice que han preguntado mucho por mí, entonces estamos esperando”.

    Consultado por El Deportivo, el empresario Miguel Cardona, quien maneja los destinos de Valencia acotó las opciones de su representado y, además, lanzó una severa advertencia a Universidad Católica.

    “Nosotros queremos solucionar este tema en los próximos días, tampoco es bueno extender mucho esta situación, no es cómodo. Esperemos que suceda a corto plazo. Estamos de acuerdo que teníamos un compromiso con el club chileno”, afirmó el colombiano.

    De la misma manera, Cardona reconoció que “es cierto que estamos en conversaciones, pero hay que esperar. Lo que sí le puede decir es que la prioridad es de Universidad Católica. Pero Jhojan ya tiene ofrecimientos del fútbol de Uruguay y de Brasil”.

    Desde el club, sin embargo, aclaran que el jugador renovó automáticamente su vínculo por una cláusula de minutos disputados durante la temporada 2025. Y, que la conversación que sostienen durante estos días, se centra en un aumento salarial que pidió el cafetalero.

