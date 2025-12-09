Fernando Zampedri le pone tarea a la UC para el próximo año: “Nosotros estamos para pelear los torneos”

Desde la temporada 2020, Universidad Católica tuvo buenas y mala campañas, pero siempre hubo un factor que se mantuvo: Fernando Zampedri fue figura del club. Prueba de esto es que el fin de semana se coronó como hexagoleador de Primera División.

Este lunes asistió a la gala del fútbol chileno, instancia en la que, previo a la ceremonia, valoró lo conseguido de manera individual: “Contento. Es un premio al esfuerzo de cada año, así que a disfrutarlo. Creo que todavía tengo mucho para dar. Llegar a chile fue muy lindo, estoy disfrutando de este país, disfrutando del fútbol, con mi familia”.

Además, se refirió a un posible llamado a la selección chilena para el próximo año: “Uno trabaja para estar al 100 y si llega algún llamado yo estoy disponible. Feliz de pertenecer a este fútbol y vestir esta camiseta (de la Roja). Agradecerle a todo Chile”.

También valoró el histórico título conseguido por Coquimbo Unido: “Hizo una gran temporada, no nos dio chance a acercarnos. Felicitarlos y nosotros nos quedamos con Copa Libertadores, que está bien”.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Por último, se refirió a los objetivos que debe tener Universidad Católica para el próximo año: “Para competir nuevamente, nosotros estamos para pelear los torneos. Ojalá que el año que viene Católica pueda levantar una copa”.

Cabe destacar que los Cruzados no son campeones de la Liga de Primera desde la temporada 2021 y que para 2026 regresarán a la Copa Libertadores, específicamente a la fase de grupos del torneo.

En la misma línea que Garnero

El DT Cruzado, Daniel Garnero, también considera que el próximo año será más desafiante para la institución: “Cuando llegamos al club sinceramente no teníamos el objetivo del Chile 2. Es una realidad, pero esto es fútbol y nos empezamos a meter en esta linda competencia y la verdad es que el equipo fue de menor a mayor”, comenzó diciendo en la conferencia de prensa luego de la victoria 2-1 sobre Unión La Calera, partido con el que aseguraron el Chile 2.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Además, el estratega le envió un claro mensaje a la dirigencia: “Este plantel necesita reforzarse mucho, la realidad es esa. No es que con dos o tres como en otros lugares o en otros momentos. Sufrimos mucho durante el año la falta de cantidad de jugadores y obviamente que en esa elección queremos buscar jugadores de jerarquía y con poder de resolución”.