“Valoramos profundamente su trabajo”: Ñublense comunica la salida de Ronald Fuentes

La goleada por 5-0 ante Cobresal en la última fecha de la Liga de Primera 2025 no bastó. Este lunes, Ñublense informó la salida de Ronald Fuentes como entrenador de la institución, luego de una pobre campaña en la que acumuló nueve fechas sin ganar.

El club dio a conocer la noticia a través de un comunicado en redes sociales. “Ñublense informa a sus hinchas, medios de comunicación y opinión pública la finalización del vínculo contractual con el cuerpo técnico encabezado por el Sr. Ronald Fuentes”, comenzaron escribiendo.

“Agradecemos sinceramente el profesionalismo, compromiso y dedicación demostrados durante su etapa al mando del plantel. Valoramos profundamente su trabajo, así como el esfuerzo de su cuerpo técnico, quienes siempre mantuvieron una disposición positiva y una entrega total hacia la institución”, añadieron.

“Deseamos a Ronald el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales y personales. Como club, ya nos encontramos trabajando en los pasos a seguir para la conducción del primer equipo, los cuales serán informados oportunamente por nuestras plataformas oficiales”, cerraron.

Foto: Raúl Zamora/Photosport RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Cabe destacar que el elenco de Chillán finalizó en la décima posición en la tabla, con 33 puntos y una diferencia de gol de -9.

Sabía que no seguía

Fuentes, en la conferencia de prensa posterior a la goleada sobre Cobresal, ya sabía que no iba a continuar en la institución: “Lo único que puedo decir es que hasta seis partidos atrás pensé que seguía. Después del quinto partido hacia atrás, o sea, hablamos de la fecha 25, ya tenía muy claro que no iba a seguir por los resultados”.

“Al fin y al cabo, el resultado es el que termina mandando, no solamente acá, sino que en muchos clubes. Me voy con la conciencia alta, puedo mirar a los dueños del club y a la gente de Chillán, que le quiero agradecer todo el buen comportamiento conmigo, se portaron excelente. Donde salía siempre había una palabra de apoyo, independiente del mal resultado, así que me tiene muy contento la etapa que viví acá“, cerró.