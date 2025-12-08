La denuncia del hockey césped contra la administración del Estadio Nacional: “Exigimos que se respete al deporte”

Las Diablas juniors efectuaron una grave denuncia este lunes. La final del Mundial de Hockey Sub 21 que se efectúa en Chile, pactada para el sábado 13 de diciembre, coincidirá en las instalaciones del Estadio Nacional con la reprogramación de un festival de metal, en el que estarán destacadas bandas como “Bullet for my Valentine” o “Limp Bizkit”, y que en un principio estaba pensado que se realizara en el estadio Monumental, algo que finalmente no sucederá.

Este cambio de planes golpea al hockey césped chileno, quienes en las últimas horas emitieron un duro comunicado en sus redes sociales: “¡Insólito! ¡La final de nuestro Mundial no se puede jugar en el Nacional!”, comenzaron escribiendo.

Foto: Las Diablas Junior en Instagram.

“Hace más de un año nuestro país empezó a organizar el Mundial juvenil de hockey césped. ¡Un evento histórico! La organización ha sido excelente y todo iba perfecto. Pero solo hace unos días nos enteramos sobre la extensión del festival de metal aledaño al estadio de hockey que se llevará a cabo a la misma hora de la final”, agregaron.

Los factores que piden que se consideren

Desde el hockey chileno solicitan que se consideren factores como los decibeles que habrán en la zona, los que podrían influir en la transmisión de televisión del evento.

“La administración del estadio autorizó un cambio de última hora y trasladaron este evento del Monumental al lado de nuestras canchas. Nuestra final es a las 8PM y los conciertos parten mucho antes y terminan a las 12 de la noche. ¿Cómo quieren que se juegue? ¿Han medido los decibeles? ¿Qué pasará con la transmisión de TV que va a más de 100 países?”, escribieron.

“Exigimos que se respete al deporte. Nuestro evento fue organizado hace más de un año. La final merece respeto. Es el rostro de Chile. Todo este problema nos desprestigia a nivel internacional. Así será difícil que nos den otros eventos”, cerraron.