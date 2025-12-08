Estudiantes vence a Gimnasia en el clásico de La Plata y enfrentará a Racing en la final del Clausura argentino

El Clásico de la Plata vivía una nueva versión en el fútbol argentino. Pero no cualquiera. Esta vez, Gimnasia y Estudiantes se midieron por la semifinal del Torneo de Clausura y buscaban un rival para Racing en la gran final.

Sin embargo, el pleito comenzó a jugarse mucho antes de que ambas escuadras pisaran la cancha del Juan Carmelo Zerillo. Esto porque los locales interrumpieron sus entrenamientos en los días previos para protestar por sus sueldos impagos (hasta cuatro meses de atraso), mientras que los visitantes tienen una guerra declarada contra la AFA (el ente rector transandino) desde que le realizaron un pasillo de espaldas al campeón anual, Rosario Central.

Quizás por lo mismo, el primer tempo fue de poco fútbol, mucha tensión y tarjetas amarillas. De hecho, la ocasión más clara de gol corrió por cuenta de un rebote: Panaro envía un centro, rebota en un jugador de Estudiantes y cuando se metía en el arco, Muslera vuela hacia atrás y evita la apertura de la cuenta.

Y aunque el segundo lapso comenzó de la misma forma, en el minuto 62, Cetre ganó la banda y tiro un centro, para que apareciera Palacios y anotara la apertura de la cuenta con el arco a su disposición.

Tras ello, Gimnasia metió tres cambios buscando más peso ofensivo, pero el técnico Eduardo Domínguez respondió con cuatro variantes y una de ellas, Rodríguez, fue para contrarrestar los desesperados centros del Lobo.

La receta le resultó perfecta, pues Muslera nunca vio su arco en peligro y los Pincharratas manejaron los nervios de los últimos minutos, incluso pudiendo anotar uno más, si hubiesen aprovechado de buena manera las contras que se crearon.

Estudiantes de La Plata no sólo se quedó con el clásico, también avanzó a la final y enfrentarán a Racing de Avellaneda, que eliminó a Boca Juniors de Carlos Palacios, el próximo sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades, ubicado en la ciudad Santiago del Estero.