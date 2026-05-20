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    Política

    “Había demasiado ruido”: Ramírez valora cambio de gabinete y destaca capacidad comunicacional de nuevos ministros

    El timonel de la UDI aseguró que el nuevo ministro de Seguridad "es un gran comunicador”. Respecto a Alvaro, quien asumirá como biministro (Interior y Segegob) planteó que le resultará "más fácil" informar de los avances y situaciones del gobierno.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    FOTO: Sebastian Cisternas/ Aton Chile.

    “Ninguno de los presidentes de partidos que apoya al gobierno se vio sorprendido por este cambio de gabinete”. Las palabras del diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reflejan que no hubo sorpresa por el anuncio del Presidente José Antonio Kast de sacar a Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad y a Mara Sedini de la Segegob.

    En diálogo con Tele13 Radio, el parlamentario planteó que particularmente en la cartera de Seguridad “había demasiado ruido”, considerando que “por las características de la campaña y de las necesidades que tiene Chile, es el ministerio más importante”.

    Para el diputado “hubo demasiado debate alejado de los temas de seguridad y, por lo tanto, eso afecta al gobierno en su principal promesa”.

    Para asumir esa cartera, Kast eligió a Martín Arrau, quien dejó el Ministerio de Obras Públicas para trasladarse a Seguridad.

    Al respecto, Ramírez valoró la decisión del Mandatario, asegurando que Arrau “es una persona que tiene una característica que es bien especial, que él es un gran comunicador”.

    “Es muy buen comunicador. Entonces, yo creo que junto con la pega que él va a hacer en materia de seguridad, creo que va a ser un gran aporte para que las cosas se comuniquen bien”, resaltó.

    En ese sentido, dijo esperar que “se ponga el pie al acelerador, que el acelerador sea a fondo en materia de seguridad".

    En la misma tónica, valoró la designación de Claudio Alvarado como biministro de Interior y vocero, destacando que “le va a resultar más fácil comunicar, porque todas las decisiones que se toman en el gobierno, o al menos las importantes pasan por él, y comunicar una decisión de la cual participaste, es mucho más fácil".

    Para nosotros es un orgullo que él asuma este desafío de tener que comunicar lo que el gobierno está haciendo, va a contar con todo nuestro apoyo y respaldo, y creo que esto le va a dar un poquito de calma al gobierno”, sostuvo.

    Para el diputado, la “forma de comunicar” de Alvarado permitiría “bajar la ansiedad”.

    En definitiva, el timonel de la UDI resaltó que “hoy día el gobierno amaneció con un gabinete más experimentado que el que tenía hasta ayer”.

    Más sobre:Guillermo RamírezSeguridadSegegobCambio de gabinete

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