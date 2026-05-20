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    Martínez (FA) y llegada de Alvarado a Segegob: “Espero no llegue con la actitud “Sin Filtro” que tenía la ministra Mara Sedini”

    La presidenta del Frente Amplio, además cuestionó el manejo en seguridad apuntando que "no nos gusta que en materia de seguridad haya este nivel de falta de determinación”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió durante la mañana de este miércoles al cambio de gabinete realizado por el presidente José Antonio Kast durante la noche del martes, a la vez que cuestionó el manejo que se ha tenido en materia de seguridad.

    En conversación con Radio Infinita, es que Ramírez sostuvo que “lo que queda al descubierto es que el único plan con el que realmente llegaron fue el hacer avanzar esta pésima reforma a como dé lugar y particularmente desde desde el Frente Amplio vemos con mucha preocupación lo que está pasando”.

    En relación a seguridad, donde salió la ministra Steinert y asumió Martín Arrau, Martínez cuestionó el manejo que ha tenido del Gobierno apuntando que “no nos gusta que en materia de seguridad haya este nivel de falta de determinación”.

    Según expresó, a pesar de ser “un Gobierno que planteó que iba a tener mano dura con la delincuencia, lo cierto es que no hemos visto ninguna medida más allá de dos puntos de prensa en los cuales se desplegó todo un show y parafernalia comunicacional en temas que son muy sensibles”.

    “A estas alturas parece que el Gobierno no se está tomando en serio el peso de que ser Gobierno no implica solamente tener una buena cuña para un tema específico”, agregó.

    Respecto a la llegada de Alvarado a la Secretaría General de Gobierno (Segegob), la timonel del Frente Amplio señaló que “ojalá se sienta un cambio”. A la vez que apuntó que a pesar de no estar de acuerdo con los biministros, en el caso de Interior y Segegob, “al menos es entendible porque son materias similares”.

    “Espero que Alvarado sea el Alvarado que estuvo tratando de dotar un poco de racionalidad las semanas anteriores”, agregó, enfatizando que “esta semana se dedicó simplemente a denostar a la oposición”.

    “Espero que sea más el Alvarado de las semanas anteriores y que no llegue con la actitud “Sin Filtro” que tenía la ministra Mara Sedini", apuntó.

    Más sobre:Cambio de gabineteConstanza MartínezFrente AmplioMartín ArrauSeguridadSegegobMara Sedini

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