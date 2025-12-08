Carlos Palacios se queda sin opciones de título: Boca Juniors cae ante Racing en las semifinales del Clausura

Racing, de la mano de Gustavo Costas, vuelve a estar cerca de la gloria. La Academia silenció La Bombonera. Superó por la mínima a Boca Juniors, que contó con Carlos Palacios durante todo el partido, y clasificó a la final del Torneo Clausura de Argentina.

El cuadro xeneize cerró una temporada pálida, con pocas luces. El equipo de los chilenos, donde también milita Williams Alarcón, que fue suplente, no pudo de local.

Fue un primer tiempo de estudio, pero también de múltiples interrupciones. Fue un encuentro plano, trabado, lo que cortó reiteradamente el ritmo. Prácticamente no hubo ocasiones.

Sin embargo, en el complemento cambió y el cotejo se fue encendiendo poco a poco. Los de Costas mostraron ambición, mientras que los de Úbeda seguían apáticos.

En el 75′, un gran pase de Agustín Almendra permitió el desborde de Hernán Rojas. Este sacó un preciso centro para Adrian Martínez, que le ganó el duelo a un hasta ese momento imperial Ayrton Costa y marcó de cabeza.

Maravilla desató la algarabía en el banco de la Academia y festejó con efusividad. Fue una revancha personal, ya que cortó una racha de diez partidos y 966 minutos sin anotar. Y justamente lo hizo en un momento crucial: un clásico y una semifinal.

En el cierre, Boca terminó empujando a Racing sobre su arco, con más ganas que otra cosa. Pese a algunos centros y amenazas, no el xeneize no fue capaz de descontar y cayó ante la visita. Ahora, la Academia espera rival entre Gimnasia y Esgrima o Estudiantes, que disputarán el clásico de La Plata este lunes 8 de diciembre por un boleto a la final del Clausura.

Por otra parte, la caída de Boca Juniors significó un mazazo para su archirrival. El River Plate de Marcelo Gallardo se quedó sin opciones de clasificar a la Copa Libertadores, ya que necesitaba que el xeneize fuera campeón, y deberá jugar la Sudamericana.