La Casa del Dragón: la tercera temporada trae la guerra a HBO Max

Basada en Fuego y Sangre de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, cuenta la historia de la Casa Targaryen.

El reparto de la tercera temporada está conformado por Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

Los directores de la tercera temporada son Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere.

El equipo detrás de camáras está encabezado por el Cocreador/showrunner/productor ejecutivo: Ryan Condal; Cocreador/productor ejecutivo: George R.R. Martin; Productores ejecutivos: Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett. Basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin.

La tercera temporada de la serie dramática original de HBO se estrena el próximo domingo 21 de junio a las 21:00 en HBO Max.