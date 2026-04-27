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    Javier Correa se sincera tras darle el triunfo a Colo Colo: “No lo había pasado bien; estos goles alimentan el alma”

    El delantero argentino se convirtió en el héroe del Cacique, al anotar el gol con que el equipo de Fernando Ortiz venció a Universidad de Concepción. El atacante no escondió su emoción.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Javier Correa se sincera tras darle el triunfo a Colo Colo: “No lo había pasado bien; estos goles alimentan el alma”. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Dos expresiones de Javier Correa denotaron con claridad la importancia que le daba al gol que marcó este domingo en Collao, que le dio a Colo Colo un triunfo clave sobre Universidad de Concepción. El primero, las lágrimas con que celebró el decisivo tanto para los albos. El segundo, un inequívoco gesto relacionado con su fortaleza mental y que, a la larga, también reflejaba la sensación de desahogo que sintió cuando batió el arco del Campanil.

    Antes del choque en el sur, el exdelantero de Universidad de Concepción había vivido un desafortunado 2026. Solo le había marcado a Everton y, para peor, había sufrido una lesión que lo sacó de las citaciones por varias jornadas. El transandino recibió reproches por su escasa productividad en los arcos rivales a través de las redes sociales y Fernando Ortiz le quitó la titularidad: se jugó por Maximiliano Romero.

    Javier Correa se sincera tras darle el triunfo a Colo Colo: “No lo había pasado bien; estos goles alimentan el alma”

    Los gestos y las reflexiones del ariete después de su actuación en el sur resumen ese cúmulo de situaciones. “Sirve para ganar, para seguir prendido arriba. Es importante para todos. En un desahogo grupal. En lo personal, bien. Fue un desahogo. Me había lesionado mucho. No lo había pasado bien con el tema físico. Estos goles alimentan el alma“, apunta, inicialmente.

    Correa aludió a la prolongada sequía goleadora que enfrentó. “Siempre se pasa por esa situación. Creo que no hay delantero que no haya tenido una sequía. Hay que estar tranquilos. Tanto Maxi, que tiene el apoyo del DT, como yo, tenemos que seguir trabajando”, estableció. “Él (Ortiz) toma decisiones y es libre de tomar la decisión que quiera. Yo también me siento apoyado por él. Si no, no me pondría. Si no me quisiera, no me trae. Hay que estar tranquilo. Es fútbol. El fútbol es así. A veces no te toca, a veces te toca esperar. No hay que volverse loco. Sé que a veces hay que vender un problema, pero no hay ningún tipo de problema”, complementa después, requerido por El Deportivo.

    Javier Correa celebra el gol que le anotó a Universidad de Concepción (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    En esa línea, valoró el apoyo de los hinchas albos y lo diferenció de las críticas que recibe virtualmente. “El tema de la gente conmigo es una locura. Muchas veces creo que las redes sociales no son la calle. Cuando ando por la calle la gente me brinda todo su cariño, su apoyo. Entonces, me guío por eso. Por lo que me brinda la gente en la cancha. El otro día también me dio mucho cariño”, expresa.

    También abordó las objeciones a que hubiese portado la jineta de capitán en el partido frente a Palestino. “Hubo muchas especulaciones sobre eso (lo de la capitanía). Uno lo porta con orgullo, por todo lo que implica. Sé en el club que estoy, los que han llevado la jineta. Pero tengo trayectoria, muchos clubes arriba. La puedo usar tranquilamente”, establece.

    Mesura

    El ariete se ilusiona con el retorno al liderato, pero opta por una postura mesurada. “Tenemos un partido menos. El domingo tenemos la posibilidad de quedar solos. No hemos ganado nada. Obviamente que es lindo ganar así, de visitantes, con todo el apoyo de la gente. Pero sí, falta. Este club no te da día de descanso, de relajo. Hay que trabajar”, sostiene.

    “Falta mucho. Hay que ser conscientes de donde estamos, pero no hay que volverse locos. Falta un montón de fechas. Hay que sostenerlo. Es una carrera. Hay que lucharlo hasta el final. El 2024 nos tocó levantar 10 puntos atrás y creo que esa fue épica. No se va a volver a repetir. Pasa una vez cada tanto. La remamos hasta el último, salimos campeones en la última fecha. Hay que entusiasmarse con eso", concluye.

    Más sobre:Colo ColoJavier CorreaMaximiliano RomeroFernando OrtizLiga de PrimeraFútbolFútbol Nacional

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