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    Política

    FA y PC salen en defensa de Boric y elevan el tono contra Kast previo a cita con Segpres por megarreforma

    Desde las colectividades de oposición calificaron el tono del Mandatario de "jefe de barra brava" y apuntaron que "es una actitud pusilánime echarle la culpa a otro de los errores propios“.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Los timoneles Constanza Martínez (FA) y Lautaro Carmona (PC). Foto: MARIO TELLEZ / LA TERCERA. MARIO TELLEZ

    El Partido Comunista y el Frente Amplio sostendrán este lunes -por separado- reuniones clave con el gobierno, como parte de los encuentros liderados por el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, para los intercambios legislativos sobre la megarreforma del Presidente José Antonio Kast.

    La cita de los comunistas, que será encabezada por la jefa de la bancada de diputados, Daniela Serrano, está programada para las 13.00 horas, en la sala 216 de la sede de Santiago del Congreso Nacional. El encuentro de los frenteamplistas, en tanto, se proyecta para las 15.30 horas, en La Moneda.

    Previo a las reuniones, desde el PC y el FA salieron en defensa del expresidente Gabriel Boric y elevaron el tono en contra del mandatario en ejercicio, luego de las declaraciones que este último hizo hacia la administración anterior en el consejo general de Renovación Nacional, este sábado.

    En la instancia, Kast aseguró que “no hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien” y remarcó que en empleo, crecimiento económico, educación y salud La Moneda de Boric fue “un desastre”.

    17/11/2025 - DANIEL NUÑEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Ante estos dichos, en el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el senador comunista Daniel Núñez apuntó: ”Frente a las últimas declaraciones del presidente Kast, yo creo que es una actitud pusilánime echarle la culpa a otro de los errores propios“.

    El congresista, además añadió que el frenteamplista “no tiene la culpa de lo mal que está haciendo las cosas el gobierno actual. Y en ese sentido lo que uno ve es más bien una táctica comunicacional. Mientras más errores y más problemas enfrente del gobierno, más atacan a Boric. Entonces la verdad es que esos es solo una receta comunicacional que yo creo que no tiene mucha seriedad ni mucho futuro”.

    FOTO: Diego Martin/Aton Chile

    El líder del PC, Lautaro Carmona, en tanto, en conversación con radio Usach abordó las expectativas sobre la cita con García Ruminot: “(Esperamos que) el gobierno asuma las propuestas, las observaciones y las críticas que tiene una parte de la oposición al proyecto que han presentado y que es un megaproyecto, que es un proyecto que ha tenido bastante descalificativo y que tiene que ver con esta idea de bajar los impuestos a los ricos y entregar un par de bonos al sector más vulnerable”.

    La timonel del FA, Constanza Martínez, por su parte, también se refirió a las palabras del Jefe de Estado en contra de su antecesor. La dirigente se refirió al endurecimiento de tono de Kast previo al encuentro de este lunes en la sede del Partido Socialista, a la que asistieron presidentes, secretarios generales y representantes de las comisiones de Pymes de partidos de oposición para analizar el proyecto de ley miscelánea impulsado por el Ejecutivo y su impacto en las pequeñas y medianas empresas.

    20.03.2026 Constanza Martínez Presidenta de partido de Frente Amplio Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    “Fue muy duro. Tener un Presidente que insiste en tener una postura primero, de campaña, segundo, de hablarle exclusivamente a su sector como si estuviera siendo el jefe de una barra brava y no el Presidente de todos los chilenos y chilenas”, acusó.

    Y luego defendió la gestión de la era Boric: “Nosotros cuando llegamos al gobierno teníamos un 9% de inflación con un pic de 14% y entregamos un país con cerca de un 2,5% de inflación. Tuvimos un asunto muy complejo después de la pandemia y también de un estallido social que impactó en los bolsillos de la gente y no nos vieron diciendo que ser gobierno implicaba hablar sobre la culpa del gobierno anterior”.

    “Al contrario, tuvimos un presidente que llamó a conversar a la oposición, que hizo mesas de trabajo, que hizo un proyecto de ley, por ejemplo, de reforma de pensiones, de 40 horas, no en el maximalismo de lo que cada uno pensaba, sino en reflexionar y ser el presidente de todos los chilenos y chilenas”, añadió.

    Martínez, además instó al Mandatario a cambiar su postura: “Creo que el Presidente Kast está equivocando su tono, lo llamamos de verdad con espíritu colaborativo y republicano a que podamos trabajar juntos. Hay necesidades que tienen las familias chilenas. No se trata de una discusión entre partidos políticos, no se trata de una discusión entre sectores, sino entre todos quienes queremos lo mejor para Chile”.

    Santiago, 27 de Abril de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, participa en el aniversario del Dia del Carabinero. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En medio de los cuestionamientos de la oposición a Kast, en la jornada de este lunes se produjo el primer encuentro público entre el Mandatario y el expresidente Boric tras el cambio de mando el pasado 11 de marzo.

    Ambos se vieron las caras en la ceremonia por el 99° aniversario de Carabineros, donde se saludaron y protagonizaron un breve intercambio de palabras.

    Más sobre:Frente AmplioPartido ComunistaDaniel NúñezConstanza MartínezJosé Antonio KastMegarreforma

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