Comienza el Black Inmobiliario 2026: revisa las fechas con rebajas en casas y departamentos

Desde este lunes se encuentra habilitado el Black Inmobiliario, que llega este 2026 de la mano de su sexta edición, en la que se reúne a empresas del sector para ofrecer oportunidades de compra, inversión y financiamiento.

Así se anunció desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), organizadora del evento junto a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Dónde revisar el Black Inmobiliario

La nueva versión del Black Inmobiliario reúne a 54 empresas del rubro en una fecha que se extiende desde el 27 al 29 de abril .

Las oportunidades de compra o inversión se pueden revisar en línea, en el sitio oficial blackinmobiliario.cl y la aplicación CyberApp, disponible para dispositivos Android e iOS.

La CCS también destaca que el evento se desarrolla en el momento en que el subsidio a la tasa de créditos hipotecarios de hasta 4 mil UF, para la adquisición de vivienda nueva que se comercialice por primera vez, permite optar a una reducción, además de garantía estatal del 50% por la mitad del plazo del crédito.

En tanto, desde la CChC se recuerda que el stock de viviendas disponibles se mantiene en 105 mil a nivel nacional.