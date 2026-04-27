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    Corte rechaza apelación del gobierno y mantiene libertad de estudiantes formalizados por agresión a ministra Lincolao

    La Fiscalía de Los Ríos y el Ministerio de Seguridad como querellante pretendían modificar las mediadas cautelares de los tres imputados.

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce
    Marcelo Estai/Aton Chile

    La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó los recursos de la Fiscalía de Los Ríos y del gobierno que buscaban modificar las medidas cautelares de los tres estudiantes formalizados por la agresión que afectó a la ministra Ximena Lincolao en el campus Isla Teja de la Universidad Austral el 8 de abril.

    Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga quedaron con prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal, lo que fue ratificado por el tribunal de alzada en consideración a que los imputados tienen irreprochable conducta anterior y la baja pena asociada al delito de atentado contra la autoridad por el que se les formalizó.

    El defensor regional de Los Ríos, Luis Soto, destacó que el tribunal estimó que “por proporcionalidad no se justifican otras medidas constelares más gravosas y por lo tanto mantiene la situación actual de los tres estudiantes".

    Por su parte, el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Los Ríos, Juan Pablo Alday, se refirió a la ampliación de la querella que hizo la cartera que encabeza la exfiscal Trinidad Steinert -invocando la Ley de Seguridad del Estado-, explicando que no han sido notificados de la misma.

    “Los intervinientes en el marco del proceso penal pueden hacer las solicitudes que estimen pertinentes. Nosotros, como defensa, estimamos que no existían antecedentes para agravar las medidas cautelares que ya habían sido decretadas”, expuso.

    Más sobre:Ministerio de SeguridadXimena LincolaoCorte de Apelaciones de ValdiviaFiscalía de Los RíosTrinidad SteinertLSE

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