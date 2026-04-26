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    Detienen a funcionaria de Cesfam de La Cisterna que pegó impresiones con amenazas de tiroteo en recinto

    La mujer de 47 años pasará este lunes a control de detención por el delito de amenazas.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una funcionaria del Cesfam Eduardo Frei Montalva en La Cisterna, quien colocó impresiones en el recinto asistencial en que se leía: “Todos los lunes y viernes habrá tiroteo en el trabajo… No venir, por favor“.

    Los mismos colegas del centro de salud fueron los que denunciaron ante la policía la presencia de estos papeles con amenazas.

    La comisaria Mariela Ibáñez de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) dijo que “debido a la gravedad del hecho, personal policial de esta brigada se constituye en el lugar, en donde, a través del método científico técnico, se logra establecer la veracidad del hecho, cursando la respectiva denuncia y realizando las primeras diligencias”.

    Se pudo establecer la responsabilidad de la mujer de 47 años tras los análisis de las cámaras del lugar.

    Más tarde fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, para pasar a control de detención este lunes por el delito de amenazas.

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