Dos hombres resultan heridos tras ataque armado en San Ramón

Un ataque armado en la comuna de San Ramón, Región Metropolitana, dejó a dos personas heridas, fuera de riesgo vital.

Cerca de las cinco de la madrugada el carabinero de servicio en el Hospital Padre Hurtado notificó el ingreso de dos hombres que llegaron en ambulancia, ambos adultos y chilenos, que mantenían lesiones por impactos balísticos; uno de ellos en su pierna derecha y el otro en la zona abdominal izquierda.

De acuerdo a las declaraciones de los heridos, se encontraban en la intersección de las calles Alpatacal con Emiliano Figueroa compartiendo con amigos cuando llegó un vehículo, del cual descendieron tres sujetos con pistolas y efectuaron los disparos .

Fiscalía instruyó diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer los sucesos.