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    Se registra homicidio en San Pedro de la Paz: la víctima fue abordada por personas desconocidas

    Continúan las diligencias para esclarecer los hechos y llegar a las identidades de los autores del delito.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial / Aton

    Un hombre de 32 años falleció en la comuna San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, tras ser abordado por sujetos desconocidos con disparos en su contra.

    La víctima perdió la vida pasada la media noche de este sábado, en el sector Boca Sur de la comuna, mientras transitaba por los pasajes 14 y B.

    Según indicó el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de Concepción, se ha podido establecer a partir del trabajo de campo realizado hasta el momento que el hombre “habría sido abordado por sujetos desconocidos, quienes con un arma de fuego dispararon en su contra, impactando uno de estos proyectiles en su tórax, que finalmente le costó la vida en el mismo lugar”.

    Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios de Concepción y peritos del Laboratorio de Criminalística se encuentran realizando las diligencias y peritajes de este proceso investigativo que sigue en desarrollo.

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    Más sobre:PolicialSan Pedro de la PazHomicidioBrigada de HomicidiosRegión del Biobío

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