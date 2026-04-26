Hubo agresiones mutuas: riña con armas blancas termina con un hombre fallecido en San Bernardo

Tras una riña con armas blancas entre dos sujetos, ocurrida en San Bernardo, uno de ellos perdió la vida en el centro asistencial al que ambos ingresaron.

A las 7:15 de este domingo, un funcionario de servicio del Hospital El Pino indicó por vía radial que llegaron al recinto los dos hombres lesionados por estos ataques. Por la gravedad de sus lesiones, uno de ellos fallece en el centro asistencial.

Cuando llegaron familiares de la víctima, señalaron que el fallecido es un hombre adulto, con antecedentes y chileno. Además, indicaron que ambos sujetos lesionados se habían agredido mutuamente .

A base de estos antecedentes, personal policial procedió con la aprehensión del segundo involucrado en la riña, al interior del hospital. El detenido se mantiene a la espera de atención médica y desde Carabineros están pendientes a instrucciones de la Fiscalía. El procedimiento fue verificado por el Oficial de Ronda Maipo.

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