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    PDI desarticula laboratorio artesanal de drogas en La Florida: incautan cannabis, aceites y comestibles

    La investigación de la Brigada del Medio Ambiente permitió detectar la venta de productos derivados de cannabis a través de redes sociales. Hay tres detenidos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDI desarticula laboratorio artesanal de drogas en La Florida: incautan cannabis, aceites y comestibles

    Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y la Salud Pública (Bridesma) de la PDI desbarataron un laboratorio artesanal de drogas en la comuna de La Florida, en el marco de una investigación que se inició por la comercialización de productos derivados del cannabis.

    El procedimiento permitió la detención de tres personas y la incautación de diversas sustancias ilícitas, entre ellas cannabis en distintas formas, aceites, resinas y productos comestibles elaborados con droga.

    Según explicó el comisario Edgardo Rodríguez, la investigación se originó a partir de un monitoreo en redes sociales.

    Detectamos la comercialización de productos en base a cannabidiol y cannabis, por lo que cruzamos una denuncia de oficio y solicitamos una orden de investigar a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte”, señaló.

    PDI desarticula laboratorio artesanal de drogas en La Florida: incautan cannabis, aceites y comestibles

    En ese contexto, los detectives utilizaron la técnica de agente encubierto para concretar el procedimiento, el cual comenzó en la comuna de Santiago y culminó en La Florida.

    De acuerdo con la PDI, la venta se realizaba principalmente a través de plataformas digitales, donde los imputados ofrecían productos derivados del cannabis, como aceites y resinas, en lugar de la droga a granel.

    “Lo que comercializaban eran sintetizados de cannabis, tanto en formato resina como aceite, los cuales dieron positivo a THC en pruebas de campo”, explicó el comisario.

    Durante el operativo, los detectives encontraron un laboratorio clandestino destinado a la elaboración de estos productos, además de plantas de cannabis cultivadas en modalidad indoor.

    PDI desarticula laboratorio artesanal de drogas en La Florida: incautan cannabis, aceites y comestibles

    En total, se incautaron cerca de 3,5 kilos de cannabis, junto con otros derivados listos para su distribución en el mercado informal.

    Respecto de los detenidos, dos de ellos quedaron en libertad bajo apercibimiento, mientras que un tercero —que mantenía antecedentes por tráfico en pequeñas cantidades— fue puesto a disposición del tribunal para su control de detención.

    La PDI destacó que este tipo de procedimientos busca frenar nuevas formas de comercialización de drogas, especialmente aquellas que operan mediante redes sociales y productos elaborados.

    Más sobre:PDIIncautaciónDrogaDetenidosLa Florida

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